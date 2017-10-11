Samsung Yeni 'Çevre Sensörü' Patentini Aldı!

Samsung'un hava kalitesini algılamakta kullanacağı düşünülen yeni sensörünün patenti alındı.

Güney Kore Patent Ofisi'ne göre Samsung, çevreci bir sensörün üzerinde çalışıyor. Dökümanlardan anlaşılabilen bilgilerden yapılacak tahmine göre sensör havadaki parçacıklardan yararlanarak kirlilik hakkında bir veri ortaya çıkaracak.

Parçacıkların kontakt noktaları arasındaki direnci arttırmasından faydalanılarak çalışacak olan sistem, akıllı telefonlara, tabletlere ve akıllı saatlere entegre edilecek. Güzel bir haber olarak sensör, ekranın üzerine herhangi görünür bir etkide bulunmaksızın yerleştirilebilecek.

Projenin seri üretime geçirilip geçirilmeyeceğiyle ilgili kesin bir bilgi bulunmuyor. Patent başvurularının doğası gereği teknolojinin nasıl çalıştığı teorik olarak açıklanıyor ve sahibine teknolojiyi geliştirme hakkı sağlıyor. Detaylı bilgiler önümüzdeki amiral gemisi modellerinin tanıtımına yakın zamanlarda ortaya çıkacaktır.