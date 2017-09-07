Samsung Yeni Çift Arka Kameralı Modeli Galaxy C8'i Tanıttı!

Samsung'un Galaxy Note 8'deki kamera özelliğine aynen sahip olan akıllı telefon Samsung tarafından bugün tanıtıldı. Cihaz ön tarafta bir, arka tarafta iki tane olmak üzere toplamda üç kameraya sahip.

Samsung'un bugün hızlı bir etkinlikle Çin'de tanıttığı akıllı telefonu Galaxy C8, Galaxy Note 8 modelindeki kamera özelliğine sahip çift arka kameralı bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor.

Akıllı telefonun imza özelliği diyebileceğimiz arka taraftaki çift kamerası, 13 MP f/1,7'lik bir lens + 5 MP f/1,9'luk iki lensten oluşuyor. Cihazın ön tarafında selfie severleri üzmeyecek 16 MP'lik f/1,9 lense sahip LED flaş destekli bir kamera yer alıyor. Yine cihazın ön tarafında ve kullanıcılar olarak en çok baktığımız yer olan cihazın ekranı (Yok artık, ciddi misin?) Samsung'un kaliteli 5,5 inçlik Super AMOLED panelinden oluşuyor ve 1920x1080'lik Full HD çözünürlüğe sahip.

İki farklı RAM ve depolama seçeneğiyle gelecek olan akıllı telefon, 32 GB'lık versiyonda 3 GB RAM'e sahipken 64 GB'lık versiyonda 4 GB RAM yer alıyor. 3.000 mAh'lik bir pilden gücünü alacak olan akıllı telefon ön tarafa yerleştirilmiş parmak izi okuyucuya ve yüz tanıma sistemine sahip (Iris tarayıcı değil!). Always-On-Display ise varlığına şaşırmadığımız bir özellik olarak cihazda mevcut.

Siyah, Gold ve Rose Gold olarak üç farklı renkte tanıtılan akıllı telefonun satış tarihi ve fiyatıyla ilgili henüz herhangi bir bilgi malesef paylaşılmış değil.