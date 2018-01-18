Samsung, henüz geçtiğimiz hafta sonu Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tüketicilerin beğenisine sunulan yeni dizüstü bilgisayarı Notebook 7 Spin (2018) için bir özellik turu videosu yayınladı.

Samsung, yaklaşık iki hafta önce yeni dizüstü bilgisayarı Notebook 7 Spin (2018)’i tanıttı ve geçtiğimiz hafta sonu CES 2018’de de tüketicilerin beğenisine sundu. Notebook 7 Spin (2018), orta seviye bir dizüstü bilgisayardan beklediğiniz her şeyi verebilir. Fakat Samsung, tüketicilerin yeni ürününü daha iyi tanıması için kısa bir ‘özellik turu’ videosu yayınladı.

Notebook 7 Spin (2018) 360 derece dönebilen bir ekrana sahiptir. Cihazı isterseniz bir dizüstü bilgisayar, isterseniz de bir tablet olarak kullanabilirsiniz. Notebook 7 Spin (2018)’in 13.3 inçlik ekranı, 10 parmağa kadar dokunmatik desteği sunmaktadır. Ayrıca gövdenin yan tarafına konumlandırılan parmak izi tarayıcının hem erişimi hem de kullanımı son derece kolaydır.

8. nesil 4 çekirdekli i5 işlemciden gücünü alan Notebook 7 Spin (2018), 43Wh pili ile uzun bir şarj ömrü vaat ediyor. Arkadan aydınlatmalı klavye, kullanıcılara daha rahat bir yazı yazma deneyimi sunmak için kavisli bir yapıya sahip. Cihazda Windows Ink desteği de bulunuyor fakat Active Pen adlı kalemi ek olarak almanız gerekiyor.

Samsung, yeni dizüstü bilgisayarı ile birlikte video düzenleme ve film oluşturma işlemleri için Studio Plus adında bir program yayımladı. Ayrıca Notebook 7 Spin (2018)’de, Samsung akıllı telefonlarda bulunan ‘güvenli klasör’ün bir bilgisayar sürümü olan ‘güvenlik klasörü de bulunuyor. Samsung Notebook 7 Spin (2018) Özellik Turu’nu aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.