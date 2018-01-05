Samsung, Yeni Nesil Dizüstü Bilgisayarlarını Tanıttı!

Samsung, CES 2018’de halka tanıtacağı yeni nesil bilgisayarlarını duyurdu. Bilgisayarlar, Windows 10 ile güçlenecek.

Samsung, CES 2018’de tanıtacağı yeni dizüstü bilgisayarları Notebook 7 Spin, Notebook 9 ve Notebook 9 Pen’i duyurdu. Windows 10 ile birlikte gelecek cihazlar her kullanıcı için özel olarak geliştirildi. Samsung’un duyurduğu bu yeni notebook’larla birlikte, dizüstü bilgisayar sektöründe daha etkin olması bekleniyor. Yeni notebook’ları daha yakından tanımamız gerekirse;

Samsung Notebook 7 Spin(2018)

Notebook 7 Spin(2018), Windows InK ile dijital çizim, yazı yazma ve not almayı sağlayan 360 derecelik bir dokunmatik ekranla birlikte geliyor. Hızlı ve kolay bir şekilde notlar alıp her alanda kolaylıkla kullanmak isteyenler için güzel bir tercih olacaktır.

Özellikleri

360 derece döndürülen dokunmatik ekran

Kalem desteği (Ayrı Satılıyor)

(Ayrı Satılıyor) Güvenli parmak izi girişi

Güç ve performans

Sesli not

Pil : Bir günlük kullanıma yetecek pil kapasitesi

: Bir günlük kullanıma yetecek pil kapasitesi Studio Plus: En sevdiğiniz fotoğraf ve videoları birleştirerek film oluşturmanızı sağlar.

En sevdiğiniz fotoğraf ve videoları birleştirerek film oluşturmanızı sağlar. Stok durumu: Samsung Notebook 7 Spin(2018), 2018’in ilk çeyreğinde satışa başlayacak.

Samsung Notebook 9 Pen

Hem güzel bir PC deneyimi hem de 360 derece ekran hareketi gibi özellikleri ile dikkat çeken Notebook 9 Pen, adından da anlaşılacağı gibi kalem kullanımına odaklanan bir bilgisayar. Bilgisayarla birlikte yazı yazma, çizim yapma, boyama ve daha pek çok şey yapabileceğiniz özel bir S Pen de geliyor. S Pen, 0.7 mm’lik ucu ve 4,096 basamaklı basıncı ile doğal bir yazı ve çizim deneyimi sağlıyor. Bilgisayarı bir kitap gibi elinize alıp çizimler yapabilirsiniz.

Samsung Notebook 9(2018)

13.3 ila 15 inç seçenekleri olan dizüstü bilgisayarın şıklıktan ödün vermeyen sağlam bir kasası bulunuyor. Bu bağlamda Samsung Notebook 9, hem şık hem de dayanıklı olarak kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkarıyor.

Özellikler

Kolay taşınabilirlik: Metal 12’den üretilen Cihaz, bu hammadde sayesinde diğer metal bilgisayarlarından çok daha hafif.

Parmak izi okuyucu

Üst düzey parlaklık içeren ekran

Yüksek kaliteli performans: Bilgisayarda 8. nesil Intel Core i7 işlemci bulunuyor.