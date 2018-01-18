Samsung, Yeni Ekran Kartları İçin GDDR6 RAM Üretmeye Başladı

Samsung, 2017'nin Kasım ayında duyurusunu yaptığı GDDR6 RAM'ların üretimine başladığını duyurdu.

Samsung, 10-nanometre sınıf teknolojisini kullanarak, 16-gigabit GDDR6 chipsetinin ürettiğimine başladığını açıkladı. Samsung, geçtiğimiz ay 8-gigabit DDR4 RAM chipsetlerini piyasaya çıkardığında, GDDR6'nın geleceğini duyurmuş ve Kasım ayında da CES 2018 İnovasyon Ödülünü kazandığını söylemişti. Bu duyurulardan sonra, yavaş yavaş gelecek nesil grafik kartları hakkında bilgi almaya başlayabilieceğiz gibi duruyor.

Samsung'un Kıdemli Başkan Yardımcısı Jinman Han, "Endüstrinin ilk 16Gb GDDR6'sının erken üretimine başlayarak, yüksek performanslı kapsamlı bir grafik DRAM serisi sunacağız." dedi. Şirket, aynı zamanda GDDR6'nın, yeni nesil ekran kartları ve sistemlerinin piyasaya sürülmesinde kritik bir rol oynayacağını söyledi. Samsung, GDDR6 ile yüzde 35 daha az enerji tüketiyor ve yüzde 30 üretim verimliliği kazancı sunuyor.

Böylelikle Samsung bizlere, daha iyi oyun performansı, daha az güç tüketimi ve daha uygun bir ekran kartı vaat ediyor. Şuan için GDDR6'nın kullanım yeri hakkında pek çok söylem bulunuyor, ancak daha hakkında net bir açıklama yapılmış değil. Aynı zamanda GDDR6'nın fiyatı ve piyasaya sürülme tarihi hakkında da kesinleşmiş bir bilgi de yok. Fakat eğer iyi bir fiyat performans ürünü haline gelirse, özellikle de oyuncular arasında epeyce popülerleşecek gibi.