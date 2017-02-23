Kısa süre öncesine kadar Güney Kore'nin en güçlü kişilerinden biri olan ve Samsung'un yeni nesil yöneticisi konumunda bulunan Jay Lee'nin durumu içler acısı.

Samsung Grubu'nun üçüncü nesil lideri ve ülkenin en zengin ailesinin üyesi olan Jay.Y. Lee'nin şu anki evi, köşesinde bir tuvalet bulunan küçük bir gözaltı hücresi.

Lee'nin hücresinde duş yok, sadece bir lavabosu bulunuyor. Yatağı ise yere serilen basit bir döşek.

48 yaşındaki Lee, Anayasa Mahkemesi tarafından da gözden geçirilme sürecinde olan bir davada "Cumhurbaşkanı Park Geun-hye'nin de görevden alınmasına yol açan yolsuzluk skandalıyla bağlantılı olduğu" iddiasıyla Cuma günü erken saatlerde tutuklandı.

Jay Y. Lee

Kent eteklerinde bulunan Seul Gözaltı Merkezi'nde bir yetkili, Lee'nin hücrede tutulduğunu ve diğer mahkumlarla temasına izin verilmeyeceğini belirtti.

Yetkili, Reuters'e verdiği demeçte, "Bu kamuya açık bir dava ve biliyorsunuz davadaki birçok kişi halihazırda merkezde tutuluyor.” açıklamasında bulundu. Lee'nin diğer mahkumlarla iletişime geçmesinin yasaklanmasının ardında güvenlik endişeleri de bulunuyor.

Lee tüm suçlamaları reddederken, avukatları da sorulara yanıt vermekten kaçınıyor.