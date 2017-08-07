2017 yılı Şubat ayında rüşvet ve zimmete para geçirme iddialarıyla göz altına alınan Samsung yönetim kurulu başkan yardımcısı Lee'nin bugün görülen son duruşmasında oldukça üzüntülü olduğu gözlenen Lee, tüm suçlamaları reddetti. Karar 25 Ağustos Cuma günü verilecek.

Haberlere göre Samsung Group’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jay Y. Lee, şahsi menfaat için hükümet görevlilerine rüşvet verme, şirkete ait fonları zimmetine geçirme ve yalan yere şahitlik suçlamalarıyla açılan önemli bir dava nedeniyle hakim önüne çıkarıldığında son savunmasını yaparken, ağlamaklı bir haldeymiş. Pazartesi günü gerçekleşen davada görevli savcılar, Uzak Doğu toplumunu sarsan, Devlet Başkanı Park Geun-hye’nin itham edilmesine neden olan politik skandaldan ötürü Lee’nin 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişler. Eğer mahkeme bu talebi kabul ederse, Güney Kore’de bir holding yöneticisine verilecek en büyük ceza olacak.

Bugünün erken saatlerinde Seoul Central District Adliyesi mahkeme salonunda yaptığı konuşmada yine suçlamaları redderek, eski başkan Park’a ve yardımcısı Choi Soon-Sil’e rüşvet vermeye hiçbir zaman ve hiçbir şekilde teşebbüs etmediğini, savcıların iddia ettikleri rüşvet olayına da asla bulaşmadığını söyledi. Yetkililer, Samsung’un yöneticisinin Park’ın, Choi’nin, ve aynı zamanda Choi’nin kızı Chung Yoo-ra’nın da ilişkili oldukları kurumlara birkaç kez rüşvet babında 37 milyon dolar civarında ödeme yaptığını iddia ediyorlar. İddiaya göre Lee’nin bunu yapmasının sebebi, Samsung Group’un sahibi olduğu iki firmanın 2015 yılındaki birleşmelerini garanti altına almak ve böylece holding üzerinde Lee ailesinin nüfuzunu arttırmak. Lee’nin avukatları ise tüm suçlamaların bütünüyle savcıların hayali senaryolarından ibaret olduğunu belirtiyorlar.

Lee daha önce Samsung Group tarafından yapılan tüm ödemelerin firmanın merkezi olan ‘Future Startegy Office’ ve yöneticisi Choi Gee-sung tarafından onaylandığını söylemişti. Choi Gee-sung daha önce iddiaları kabul etmiş, fakat savcılar bu işi tezgahlayan asıl kişinin Lee olduğuna inandıklarını söyleyerek Choi için 10 yıl hapis cezası talebinde bulunmuşlardı.

Kararın 25 Ağustos Cuma günü verilmesi bekleniyor. Seoul’de bulunan holding ve öncü birimi Samsung Electronics, yöneticileri Şubat ayından bu yana içeride olmasına rağmen hala güzel işler çıkarıyorlar. Bununla birlikte teknoloji dünyası üyeleri Lee’ye uzun süreli bir ceza verilmesi durumunda Samsung’un başarılarının sekteye uğrayabileceğini düşünüyorlar.