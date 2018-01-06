Görüntüleme teknolojileri konusunda lider firmalardan olan Samsung, 4K televizyonlar ve Blu-Ray oynatıcıları için yeni yüksek çözünürlük standardı HDR10+ desteği vermeye başladı. Yakında bu etiketi her yerde görebilirsiniz.

Bilgisayar ya da televizyonlarımızda sinema filmlerini izlerken kullandığımız görüntüleme seçenekleri, gün geçtikçe daha yüksek çözünürlüklü bir hal almaya başladı. HD-DVD, Blu-Ray ve 4K gibi seçeneklerle gerçekçilik konusunda önemli bir değişim yaşanıyor.

Bu teknolojilerin işlevsel bir şekilde kullanılmaları sadece gerekli materyallerin üretilmesiyle mümkün olmuyor. Aynı zamanda içerik üreticileri de çektikleri film ve dizilerde aynı teknolojilere destek vermek zorundalar.

Dolby-Vision’a alternatif olarak güçlü bir rakip olan Samsung’un yeni HDR10+ desteği hakkında henüz çok detaylı bilgi bulunmuyor. Ancak Warner Bros gibi sektörün önemli şirketleri bu teknolojiyi benimsemişe benziyor.

Yakında DVD kutularında, oynatıcılarda ve televizyonlarda bu etiketi yaygın bir şekilde görmemiz mümkün:

Diğer yandan Fox,Warner Bros, Panasonic, Amazon (Prime Video) gibi diğer içerik üreticileri ve platform sağlayıcıları da yavaş yavaş etikete yer vermeye başladı. Söylediğimiz gibi HDR10+ hakkında çok fazla detaylı bilgiye sahip değiliz. Anca ksektörün bu işe ilgi duyması, Dobly gibi öncü bir teknolojiye iddialı alternatiflerin geldiğini gösteriyor.



Standart ve HDR10+ teknolojilerinin kıyaslaması

Bir sonraki televizyonlarınızda, Ultra Hd Blu-ray oynatıcınızda yukarıdaki etiketi görürseniz şaşırmayın deriz. Samsung ve diğer dev şirketler, yılın ilk büyük teknoloji fuarı CES’de yenilikleri tanıtmaya devam ediyor. Bilgilere ulaştıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz takipte kalın :)