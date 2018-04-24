Samsung 970 PRO ve 970 EVO performans verilerini ve ayrıntılarını sizler için derledik.

Bilgisayarlarımızda veri depolama konusunda çok daha fazla tercih edilen SSD’ler, Hard Disk’lerden farklı olarak çok daha yüksek yazım ve okuma hızları sunuyorlar. SSD kullanmaya başladıktan sonra bilgisayarınızda kasan bir oyunu çok daha kolay çalıştıracağınızı söyleyebilirim.

Birçok insan bilgisayarlarındaki Hard Diskleri yenilerken Samsung üretmiş olduğu 2 yeni SSD’yi tanıttı. Samsung’un yeni SSD’lerinin 5 yıl garanti süresi bulunuyor. Biraz daha üst kullanımlar için üretilen Samsung 970 EVO yüksek okuma ve yazma hızları sunarken, Samsung 970 PRO daha düşük hız sunuyor. Tabi ki aralarındaki özellik farklarından dolayı Samsung 970 PRO daha düşük bir fiyatla farklı pazarlarda satışa sunulacak.

Samsung 970 PRO Özellikleri

Kapasite: 512 GB ve 1 TB

Arayüzey: PCIe 3 x4 NVMe 1.3

Form faktörü: M.2 2280 Tek taraflı

NAND: Samsung 64 katmanlı 3D MLC V-NAND

LPDDR4 DRAM: 512 MB ve 1 GB

Sıralı Okuma: 3500 MB / sn

Sıralı Yazma: 2300 MB / sn ve 2700 MB / sn

4KB Rastgele Okuma: Vd1 1(5k IOPS) / QD128(370k IOPS ve 500k IOPS)

4KB Rastgele Yazma: Vd1(55k IOPS) / QD128(500k IOPS)

Aktif güç: okuma sırasında 5.2 W / yazma sırasında 5.2 W ve 5.7 W

Boşta güç: 30 mW ile 5 mW arası

Garanti: 5 yıl

Fiyat: 329,99 dolar ve 629,99 dolar

Samsung 970 EVO Özellikleri

Kapasite: 250 GB ve 500 GB ve 1 TB ve 2 TB

Arayüzey: PCIe 3 x4 NVMe 1.3

Form faktörü: M.2 2280 Tek taraflı

NAND: Samsung 64 katmanlı 256Gb 3D TLC ve Samsung 64L 512Gb 3D TLC

LPDDR4 DRAM: 512 MB ve 1 GB ve 2GB

Sıralı Okuma: 3400 MB / sn ve 3500 MB / sn

Sıralı Yazma(Önbellek): 1500 MB / sn ile 2500 MB / sn arası

Sıralı Yazma(TLC): 300 MB / sn ile 1250 MB / sn arası

4KB Rastgele Okuma: Vd1 1(5k IOPS) / QD128(200k IOPS ile 500k IOPS arası)

4KB Rastgele Yazma: Vd1(50k IOPS) / QD128(350k IOPS ile 480k IOPS arası)

Aktif güç: okuma sırasında 5.4-6 W / yazma sırasında 4.2-6 W

Boşta güç: 30 mW ile 5 mW arası

Garanti: 5 yıl

Fiyat: Depolama alanına göre 119,99 dolar ile 849,99 dolar arasında değişiyor.