Galaxy Note 7’nin pil olayı Samsung için çok talihsizdi. Şimdiye kadar şirketin en çok satan akıllı telefonlardan biri olabilirdi. Ancak arızalı bir pil nedeniyle kaderine yenik düştü.

Galaxy Note 7 fiyaskosundan sonra Samsung, konuyla ilgili kapsamlı bir araştırma başlattı ve pillerin patlamasına neden olan şeyi tam olarak tespit etti. Şirket daha sonra böyle bir şeyin tekrarlanmamasını sağlamak için yeni bir son teknoloji güvenlik ve kalite güvencesi tasarladı.

Ayrıca, pil güvenliği sağlamak için yeni tesisler ve yeniden tasarlanan test prosedürleri de yaptı. Samsung'un Pil Danışma Grubu liderleri, Samsung'un yeni test süreci ve 8 Nokta Pil Güvenliği standardı hakkında bilgi vermek için MIT Technology Review’den bir muhabirle görüştü. Makale, daha önce sadece fabrika alanına girenlere sunulan bazı ayrıntıları ortaya koyuyor.

Samsung aylık üretilen pil sayısının %3’lük bir kısmının zararına katlanarak teste tabi tutuyor. Her pil teste tabi tutulduktan sonra kendi QR kodunu alıyor. Bu bilgileri prosedürlerini tadil etmek için kullanabiliyor.

Samsung’un böyle bir pil hamlesi yapması aslında süpriz olmadı. Şirket Galaxy Note 8’i bir hafta içinde duyuracak ve Galaxy Note 7 gibi bir skandala imza atmamak için elinden geleni yapıyor gibi görünüyor.

