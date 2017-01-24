Samsunlu Öğretmenden Yeni Bir Soru: Çözene Bu Kez Cumhuriyet Altını Verecek

Daha önce de bir soru soran ve bilene 93 ay süresince emekli maaşını vereceğini söyleyen emekli matematik öğretmeni Aydın Cerit, bu sefer sorduğu soruya doğru cevap verene Cumhuriyet altını verecek.

Aydın hocamızı hatırlıyor musunuz? Daha önce de bir matematik sorusu hazırlamış ve bilene 93 aylık emekli maaşını vereceğini söylemişti. Şimdi başka bir soru daha hazırladı: Bu sefer bilen kişi bir adet Cumhuriyet altını kazanacak.

Üzerinde 6 saat boyunca çalıştığı soruyu 6 hafta içerisinde çözüp getiren kişilere Cumhuriyet altını vereceğini söyleyen Aydın Cerit, şu açıklamalarda bulundu:

"Yıllardır sayılarla ilgili çalışmalar yapıyorum. Özellikle asal sayılarla ilgili çok önemli çalışmalarım var. Yaptığım çalışmalara dikkat çekmek ve bu çalışmaların üstün bir teknolojiye dönüştürülebileceğine ikna etmek için böyle bir şey yaptım. Burada 229 basamaklı bir sayı var. Bunları asal çarpanlarına ayırdım. Bu sayıyı üst olarak kullanıp belirtmiş olduğum 42 adet sayıdan hangilerinin asal oluğunu bulunmasını istiyorum. Sorunun çözümü için 6 hafta veriyorum. Soruyu tam olarak çözenlere 1 adet tam Cumhuriyet altını vereceğim."

Aydın Cerit'in yeni sorusu

Aydın Cerit’in daha önce hazırladığı soruyu Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Afgan Aslanov çözmüş fakat ödülü istememişti.