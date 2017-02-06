Samuray Jack'in Yeni Sezonundan İlk Fragman!

Efsane, kelimenin tam anlamıyla geri dönüyor.

4 sezon boyunca Cartoon Network'de yayınlanan ve yayınlandığı süre boyunca ödülden ödüle koşan Samurai Jack, daha sonrasında ise bazı sebeplerden ötürü yayından kaldırılmış, bu nedenle de dizi bitmeden yarım kalmıştı.

Fakat epey bir seveni olan Samuray Jack'i himayesi altına alan Adult Swim, 2015 yılında dizinin 5. sezonunu yayınlayacağını resmi olarak duyurmuş ve serinin hayranlarını sevince boğmuştu. Üstelik Samuray Jack, 5. sezonunda daha da sert bir ton ile karşımıza çıkacak.

Daha önceden kısa bir tanıtım videosu yayınlanan Samuray Jack'in 5.sezonundan ilk fragman geldi.

Samuray Jack, 5.sezonu ile 11 Mart'ta başlayacak.