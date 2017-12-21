San Francisco’da İkinci Dünya Savaşı’nda kilit üslerden birisi olan Hunters Point Tersanesi'nin o terk edilmiş görüntüleri, nükleer gücün ne kadar kötü olduğunu gösteriyor.

İkinci Dünya Savaşı, her açıdan dünyanın görmüş olduğu en kanlı eylemdi. Pek çok ülkeden milyonlarca insan hayatını kaybetti ve sonunda tek bir şey anlaşıldı; Dünya böyle bir savaşı bir daha kaldırmayabilir. Bu yüzden yaptıklarımızdan ders çıkarmalıyız. Şu anda dünyanın bu savaştan ders çıkardığını görmedik, ancak hala umut var diyerek iyimser yaklaşmak istiyorum.

Bugün sizlere Amerika San Francisco’da bulunan Hunters Point’teki emekli Deniz Tersanesinin görüntülerini göstereceğim. Rusya’da yaşanan nükleer tesis felaketinin mağduru olan Çernobil’i pek çok yerde gördük. Yıllar önce alelacele terk edilmiş bir şehrin kasvetli havasını biliyoruz yani. İşte Hunters Point’teki bölge de buna benzer durumda. 1994 yılında terk edilmiş tersane, Amerika’nın en kötü çöpünü gözler önüne seriyor. Yıllarca nükleer testler geliştirmek için kullanılan bu bölge, radyasyon ve en önemlisi zamanın etkisiyle son derece kasvetli bir alana dönüştü.

Son dönemlerde bu tersanenin atığını temizlemeyi düşünen San Francisco, 5 milyon metre karelik bu alana 12.000 konut yapmayı planlıyor. Bölgede yalnızca tersane yok. Tersane etrafında okullar, kafeteryalar ve diğer endüstriyel olmayan pek çok tesis var. İnsanlık neden nükleer araştırmalar yapıyor anlıyorum, ama bir yandan anlamak da istemiyorum. Bir insanın başka bir insanın hayatına hükmetmesi güzel bir şey değil. Çünkü böyle bir durumda kötülüğü yalnızca zarar vermek istediğiniz insanlara değil, bizzat kendi insanlarınıza da yapıyorsunuz.

Hunters Point, yeniden kullanıma açılır mı bilinmez, 2. Dünya Savaşı’nda gemilerdeki radyasyon miktarını, nükleer bombaların nasıl taşınacağını ve nükleer anlamda yapılacak pek çok araştırmaya ev sahipliği yapan bu bölge, günümüzde çürümeye yüz tutmuş ve tüm kötülüğünü bizlere gösteren bir bölge. Hunters Point’den daha fazla görsele aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Terk edilmiş bu bölge yeniden yapıldığında ise böyle olacak;