Uyku problemi olanlar için önemli bir çözüm olan Sana Sleep isimli akıllı gözlük, 10 dakika içinde sizi uyutacağının garantisini veriyor.

Günümüzde birçoğumuz ciddi anlamda uyku problemi yaşayabiliyoruz. Bazen hastalıklarımız bazense içinde bulunduğumuz ruh hali ve gün içinde yaşadığımız stres uykusuzluk problemimizin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. İşte tam olarak bu sorunlar için tasarlanan Sana Sleep isimli akıllı gözlük, sizi sadece 10 dakika içinde her koşulda uyutacağını söylüyor.

Özellikle uyku düzenini korumak zorunda olan meslek gruplarının işini fazlasıyla kolaylaştıracak olan bu akıllı gözlük hem dış ortamdaki ışığı engelliyor hem de beyinde uyumamıza neden olan noktaları tetikleyecek çeşitli ses ve görüntüler yayıyor. Böylelikle de uyku süreci hızlanmış ve uykusu olmayan kişiler bile bu gözlük sayesinde kısa bir sürede uykuya dalmış oluyor.

Henüz bu ilginç gözlük satışta değil ancak gözlüğün üreticisi Sana Health şirketinin söylediğine göre bu gözlüğü 4-5 kez kullanan insanlar tam anlamıyla gözlüğe alışacak ve daha kısa süre içinde uyuyabilecek. Ayrıca yine şirketin açıklamasına göre Sana Sleep, önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde 400 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.