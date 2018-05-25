Pazarlama Türkiye’nin hazırladığı ve Koş Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi’nde düzenlenecek Marketing Hub 5 etkinliğinin konusu, bu kez dünyayı değiştiren dijital gerçeklik teknolojileri olacak. Pazarlama sektörünün öncüleri, yeni nesil pazarlama tekniklerini tartışmak için katılımcılarını bekliyor.

Bildiğiniz üzere sanal gerçeklik kavramı hayatımıza girdiğinden beri, teknoloji şirketlerinin geliştirdikleri ürünler de evrimleşmeye başladı. Sanal gerçekliğin de ötesine geçen şirketler, çevresel etmenlerle etkileşim halinde olan arttırılmış gerçeklik sistemlerini hayata geçirdiler. Şimdilerde Apple ARKit, Google ise ARCore gibi oluşumlarla bu teknoloji üzerine geliştiricilere destek oluyor.

Artık oyunları telefonumuzun kamerasından masamızın üzerine yansıtıyoruz. O telefon ekranı bir sanal gerçeklik gözlüğüne gelince ortaya yepyeni bir kavram daha çıkmış oluyor: Karma gerçeklik. Microsoftun uzun yıllardır üzerinde çalıştığı HoloLens gibi teknolojiler artık yaygınlaşıyorlar.

Elbette bu büyük teknoloji şovu, pazarlama ve reklamcılığın da tanımını değiştiriyor. Artık kullanıcıyla ve çevresiyle etkileşime giren tanıtım içerikleri üretmek gerekiyor. İşte bu konuda ülkemizde danışacak çok az insan olduğunu düşünüyor, size yol gösterecek insanların peşinde koşturuyorsanız bir önerimiz var.

Marketing Hub 5; sanal, arttırılmış ve karma gerçeklik konularını, uzmanlarla birlikte pazarlama ekseninde ele alacak:

Düzenli olarak pazarlama ve iletişim sektörlerine yönelik etkinlikleriyle tanınan Pazarlama Türkiye, Marketing Hub’ın 5. ayağıyla yeni teknolojileri inceleme altına alıyor.

Çığır açan dijital gerçeklik türlerine yönelik, sektör bazlı pazarlama çözümlerinin anlatılacağı buluşmada, yeni teknolojilerle içerik ve proje çözümleri üreten Modern Innova ve Digidea şirketler, konuşmacı olarak yer alacaklar.

Etkinlik Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi’nde (KWORKS) düzenlenecek.

Pazarlama Türkiye tarafından belirtilen etkinliğin programına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.