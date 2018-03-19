Bir neslin elinden düşürmediği Tamagotchi’ler, akıllı telefon bağımlısı çocukların yeni eğlencesi olmaya geliyor.

Tamagotchi’ler ya da ülkemizde daha bilinen adı ile sanal bebekler, uzun yıllar önce çocukların sanal bir insan ya da hayvan edinerek onun bakımını üstlenmelerini sağlıyordu. Tamagotchi’nizi beslemez, uyutmaz, tuvaleti ile ilgilenmez ve oyun oynamazsanız Tamagotchi mutsuz oluyor, en nihayetinde de ölüyordu.

Günümüzde neredeyse hiçbir çocuğun elinde bir sanal bebek göremezsiniz. Artık tüm çocuklar, ‘ebeveynleri gibi’ akıllı telefon ve tabletlere hapsolmuş durumdalar. Bunu fark eden Bandai Namco, Tamagotchi’leri küçük plastik yumurtasından çıkararak akıllı telefonlara getiriyor. Böylece çocuklar ve nostalji sevenler, daha kaliteli ve renkli bir şekilde sanal bebeklerini büyütebiliyorlar.

Tamagotchi deneyimini hem iOS hem de Android platformuna getiren Bandai Namco, ‘My Tamagotchi Forever’ oyunu ile çocuklara kendi hayvan dostlarını en iyi şekilde yetiştirme imkanı sunuyor. Üstelik oyun tamamen ücretsiz. Elbette ki oyun içi satın alınan ürünler mevcut. Ayrıca reklamlardan kurtulmak istiyorsanız da bir miktar ödeme gerçekleştirmeniz gerekiyor.