Sanal Bebekler, 20 Yıl Sonra Tekrar Piyasada!

Ülkemizde sanal bebek ya da sanal hayvan adıyla bilinen Tamagotchi, Japon oyuncak firması Bandai tarafından 20 yıllık aranın ardından tekrar piyasaya sürüldü.

Bazılarımızın çok iyi hatırladığı, bazılarımızın ise tanışma fırsatı elde edemediği 20 yıl öncesinin meşhur oyuncağı sanal bebekler, Japon oyuncak firması Bandai tarafından piyasaya tekrar sürüldüler.

Bir zamanlar ülkemizde hemen her çocuğun en favori oyuncakları arasında yer alan sanal bebekler -orijinal adıyla Tamagotchi-, ilk kez 1996 yılında Japonya’da sürülmüş ve dünya genelinde 76 milyon adet satmıştı.

6 farklı dijital hayvanın olduğu Tamagotchi’leri tekrar piyasaya süren Bandai, eski versiyondaki karakter tasarımı üzerinde bir oynama yapmadı. Yalnızca boyutu eskisine göre daha küçük olan sana bebeklerin çalışma mekaniğini bilmeyenler için tekrar hatırlatalım:

Yumurtaya benzer dijital hayvanını doğduğu andan itibaren büyütmeye başlayan sanal bebek sahipleri, hayvana belirli aralıklarla yemek yedirmek, sevmek ve temizliğiyle ilgilenmek zorundalar. Eğer bakımını ihlal ederseniz, sanal bebeğiniz maalesef yaşamını kaybediyor.

Şu an Japonya’da piyasaya sürülen sanal bebeklerin fiyatı ise ortalama 14 dolar.