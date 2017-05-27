Sanal gerçeklik teknolojileri üretiminde başı çeken firma Oculus, odanızın her köşesini daha gerçekçi deneyimler için kullanacak güncellemesini yayımladı.

Oda ölçeğindeki sanal gerçeklik deneyimleri yeni bir şey değil. Ancak en gerçekçi deneyimleri sunmak için abartılı teknolojiler ve donanımlar geliştiren Oculus’un, oda ölçeğinde deneyim sağlayan bir yazılımı bulunmuyordu.

Önceki sürüm olan 1.14 kullanıcının etkileşimini sınırlıyordu. Oculus App'ın 1.15 sürümüyle güncellendi ve böylece, oda ölçekli bir deneyim için gereken 3 temel Oculus cihazına sahipseniz daha gerçekçi deneyimler sizi bekliyor. Artık VR uygulamaları içinde dolaşabilir, tüm yönlerde tam olarak algılanan hareketlerle sanal dünyayı keşfe çıkabilirsiniz.

Oculus'da oda ölçeğinden yararlanan Rec Room, Onward ve Arizona Sunshine gibi oyunlar artık daha gerçekçi deneyimler sunacaklar.

Oculus Rift’in, iki sensör ve Joystick içeren paket ürünü ABD’de 600 dolarlık bir fiyata sahip. Oda ölçeğini deneyimlemek isteyen kullanıcıların 60 dolarlık bir sensör daha almaları gerekiyor. Toplam maliyet ülkemizde 6000 TL’yi aşıyor.