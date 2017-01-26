Resident Evil 7'yi PSVR'da Oynayanlar Hasta Oluyor!

Dün piyasaya çıkan Resident Evil 7’nin PSVR uyumluluğu nedeniyle saatlere sanal gerçeklik üzerinden RE7 oynayan binlerce kişi hasta oldu!

2017 ve sonrasında en popüler teknoloji olması beklenen sanal gerçeklik, merakla beklenen korku oyunu Resident Evil 7’nin çıkmasıyla bir anda tekrar popülarite kazandı. Binlerce PlayStation VR sahibi PS4 üzerinden bu oyunu sanal gerçeklik ortamında oynamaya başlamasına rağmen hala gelişmekte olan teknolojinin yan etkileri sebebiyle uzun süreli oyun deneyimi yaşayamayan kullanıcılar, mide bulantısı ve baş dönmesi gibi şikayetler ile oyunu yarıda bırakmak zorunda kalıyor.

Tabii bu sorun şu anda direkt olarak Resident Evil 7 ya da PlayStation VR’ın kötü olması kaynaklı değil. Bu durum tamamen gördükleriniz ile vücudunuzun durumu arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanıyor. Şöyle ki; oyunda siz kendinizi hareket ediyor gibi görmektesiniz ya da yaratıklardan kaçıyorsunuz. Ancak bunu sanal gerçeklik ortamında oynadığınız için beyniniz gerçekten o dünyada olduğunuzu hissederek tepki vermeye başlıyor. Sonuç olarak siz kendinizi yürüyor, koşuyor gibi görürken vücudunuz hareketsiz bir biçimde oturuyor olduğu için bir süre sonra vücut “Noluyor oğlum?!” diyerek mide bulantısı ve baş dönmesi tepkisi veriyor.

Yani Resident Evil 7 başta olmak üzere sanal gerçeklik oyunlarının maksimum 1 saatlik oyun süresi periyotları ile vücudunuz için dinlenme süreleri ayırarak oynanması gerektiğini belirtelim. Yani eğer ki bir PSVR sahibi iseniz periyotlar halinde oyun tarzı yerine saatlerce oynamaya kalktığınızda gününüz berbat geçebilir.