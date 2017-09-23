Sanal Gerçeklik Destekli Chrome Ortaya Çıktı!

Google Daydream VR için Chrome internet tarayıcısına özellikler son güncellemeyle eklendi.

Bu Mayıs ayında Google I/O konferansında firmanın üzerinde çalıştığını açıkladığı VR destekli Chrome versiyonu, sonunda ortaya çıktı. Yeni sürüm Daydream sanal gerçeklik gözlüğüyle birlikte çalışabiliyor.

Bugün Chrome geliştirme ekibinden François Beaufort'un Google+ üzerinden paylaştığı içerikte tarayıcının VR destekli özelliklerinin test edilmeye hazır olduğu ifade edildi. Chrome versiyon numarası 61'den itibaren kullanıcılar artık web siteleriyle sanal gerçeklik ortamında etkileşebilecekler. Telefonunuzu Daydream VR'ın içine yerleştirdikten sonra tüm standart içerikleri ve WebVR destekli siteleri geniş bakış açısıyla deneyimleyebileceksiniz.

Bu son adımlarla Samsung ve Oculus'un arasına katılan Google, sanal gerçeklik ortamında da Web tarayıcı hizmeti vermeye başladı. Oculus'un Carmel tarayıcısı şuan için geliştirici sürümünde ancak diğer ikiliye göre deneyimli denebilecek Samsung'un Gear VR tarayıcısı bir süredir kullanımda. Beaufort'un paylaşımında belirttiği bir diğer nokta da bu sürümün daha ilk VR destekli Chrome sürümü olduğu. Bu sebeple takipte kalınmasını tavsiye ediyor.