Oculus; açıklanan Variety raporuna göre, 1 Mayıs'ta Facebook F8 konferansında 'Oculus Go' adlı bağımsız VR setinin satışını resmi olarak açıklayacak. Bu söylentileri ortaya atan Variety, haberlerin kendilerine şirketin planlarını bilen çok sayıda güvenilir kaynak tarafından gönderildiğini savunuyor.

Cihaz, geçen Ekim ayında OC4 (Oculus Connect 4) etkinliğinde duyurumuş, Facebook şirketi tarafından fiyatının 199 dolar olacağı açıklanmıştı. Ancak, 2018 başlarında piyasaya sürüleceğini duyurulan Oculus Go adına, gerçek kaynağından henüz hiçbir gelişme duyamadık.

Oculus bu fiyat etiketini gerçekten elinde tutabilirse, cihazı 2016'da 600 dolara fırlatılan Oculus Rift'den çok daha ucuz hale getirecektir. Bununla birlikte, bazı yeni raporlar, 199 $ 'lık versiyonun sadece 32GB'lık bir depolama alanıyla birlikte gönderileceğini ve 64GB'lık bir versiyonun daha yüksek bir fiyata sunulması bekleniyor.

Bahsedilen 199 dolarlık ücret stabilliğini koruyabilirse, 2016’da 600 dolara satılan Oculus Rift’den bu yana bu tür cihazların alım gücünün ne derece artabileceğinin, yaygın bir pazar halini alabileceğinin sinyallerini vereceğe benziyor. Tabii, bir yandan da bu ücretin yalnızca 32 GB’lık versiyonları kapsayacağı dedikoduları cihaz üzerindeki ücretlendirme şüphelerini de beraberinde getiriyor.

Gelelim bu cihazın tam olarak Oculus Rift’den farklarına: Aradaki en önemli fark; Go, Rifft’den farklı olarak çalışmak için bir bilgisayara veya akıllı telefona ihtiyaç duymuyor. Ayrıca cihaz, Samsung Gear VR gözlüğü ile aynı yazılımı taşıdığı için kullancıların ‘Go’ ile erişebileceği kitaplıkların oldukça fazla opsiyona dayanacağı müjdesini de veriyor.

Fakat kullanıcıları hayal kırıklığına uğratacak bir nokta var ise o da ‘eğilmek’ gibi fonksiyonların cihaz tarafından desteklenmemesi. Bu da oyun zevkini bir nebze azaltacak bir faktör olarak, potansiyel kullanıcılarının kalbini biraz kıracak gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Oculus Rift ve akıllı telefona ihtiyaç duyan Gear VR gibi cihazların yanında Oculus Go'nun bir şansı olabilir mi?