Sanal gerçeklik gözlükleriyle çok uzun zaman geçirdiğinizde başınıza neler geleceğini merak ediyorsanız en baştan söyleyelim: Hiç iyi olmayan şeyler.

Sanal gerçeklik gözlüklerinin günümüzde bu kadar yaygınlaşması, akıllara şu soruyu getirdi: Uzun süre kullanırsak ne olur? Sorunun cevabı ise kişiden kişiye ve kullanılan cihaza göre değişkenlik gösteriyor. Oculus Rift ve HTC Vive'ın yapımcıları, her 30 dakikada bir 10-15 dakika ara vermenizi öneriyor.

Mekansal Farkındalık Kaybı

VR cihazlarının birçoğunu kullanma kılavuzunda, çevrenizdeki eşyalara karşı dikkatli olma konusunda uyarılar bulunur. HTC Vive gibi tüm odayı kapsayan VR cihazları dışında, yerinizde oturarak oynadığınız bir oyunda bile bu konuda dikkatli olmalısınız. VR dünyasında geçirdiğiniz 30 dakikadan sonra, mekansal farkındalık kaybına uğramanız olası. Bu, gerçek dünyadaki cisimlerini yerini unutmanız anlamına geliyor. Bu durumun örneklerinden sadece birini aşağıdaki videoda görebilirsiniz.

Baş Dönmesi ve Yön Bilincinin Kaybolması

Çok hareketli bir oyunun içindeyseniz baş dönmesi gibi problemlerle karşı karşıya kalmanız muhtemel. Yön bilincinizi kaybedip aşağıda yer alan videodaki gibi sorunlarla karşılaşmak istemiyorsanız VR kullanımını abartmamakta fayda var.

Epilepsi Nöbetleri

Epilepsi hastalarının kullanması kesinlikle tavsiye edilmeyen VR gözlükleri, daha önce hiç yaşamadığınız bir nöbet geçirmenize sebep olabilir. Böyle bir sağlık sorunuyla karşılaşmamak için VR gözlüklerini hiç kullanmamanızda, ya da en azından sık sık ara vererek kullanmanızda fayda var.

Mide Bulantısı

Bu, hepinizin tahmin edebileceği bir etki. VR gözlükler, mide bulantısına sebep olabiliyor. Böyle bir durum hissettiğinizde tabii ki yapılması gereken ilk şey, gözlüğü çıkarmak.

Göz Ağrıları ve Dikkat Eksikliği

Daha önce hiç gözlük takan bir arkadaşınızın gözlüğünü taktınız mı? Bu durumda yaşanan odak sorunlarından sonra, takılan gözlüğün numarasının yüksekliğine bağlı olarak, baş ağrısı yaşamış olma ihtimaliniz çok yüksek. VR gözlükler de aynı etkiyi yaratabiliyor. Kısa süreli baş ve göz ağrıları, aynı uzun süre televizyon izlediğinizde yaşadığınız ağrı gibi, gayet normal. Çözümü tabii ki ara vermek.

Bazı uzmanlara göre sanal gerçeklik gözlükleri, gözünüzün odak yeteneklerinde azalmaya sebep olabilir, ancak henüz tüketici düzeyindeki gözlüklerde bu tip bir soruna rastlanmadı.

Dünya Rekoru

VR gözlüklerle geçirilen en uzun süre rekoru, Jack McNee'ye ait. 36 saatini 3 boyutlu bir çizim oyununun içinde geçiren McNee'nin bu deneyimini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

İlginç bir şekilde, VR üreticilerinin uyardığı yan etkilerin birçoğuna şahit olmayan adam, videonun sonunda boynundan aşağısını hissetmediğini söylüyor. Bu durumun tıbbi yorumu nedir bilemeyiz, ancak kulağa hiç hoş gelmiyor. Siz siz olun, sanal gerçeklik gözlükleriyle çok uzun süre haşır neşir olmayın. Sağlığınız için, önerilen kullanım sürelerine uyun.