Ubisoft ve Renault, otonom araçların yapay zekaları ile birlikte çalışabilen bir tür özel sanal gerçeklik deneyimi geliştirdi!

Bu mükemmel atılım, yazılım devi olan Ubisoft ile otomobil sektöründe büyük bir pazar payına sahip olan Renault arasında yapılacak ortaklık sonucunda doğacak. Radikal bir değişikliğin olabilmesi muhtemel gibi gözüküyor. 2017 yılının Aralık ayında yayınlanan bir video, sanal gerçeklik ile otonom araç kullanma deneyimi konusunda oldukça büyük bir devrim yapacak.

Otonom araçların sensörleri ve kullandığı yapay zekadan faydalanarak geliştirilen bu ürün, otonom araçlarla uzun yol giderken, sıkıntınızı gidermek için hazırlanmış. Araç içi sensörler ve yapay zeka tanımlamaları sayesinde sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik deneyimini bir araya getiren bu VR deneyimi sayesinde, aracınız içerisinde kaza yapmaktan korkmadan geceyi gündüze çeviren oldukça ilginç bir VR deneyimi yaşayabileceksiniz.

Ubisoft ve Renault tarafından geliştirilen bu VR deneyimi sayesinde kendi hayal dünyanızdaki yolu ve çevreyi siz, yolculuk ederken seçebiliyorsunuz. Renault yetkililerine göre bu durum birçok şoförü oldukça sevindirebilir. Çünkü araştırmalarına göre çoğu şoför gece yolculuklarında karanlıktan şikayet eder durumda. Bu yüzden de bu VR deneyimini geliştirmişler.

Aracın sensörleri çevredeki nesneleri sanal ortama taşıdıktan sonra havanın aydınlanması ve aracı sürerken etrafın nasıl görüneceğini seçmek size kalmış. Gerçek dünyadaki trafiğin bu VR deneyiminin içerisine aktarılmasıyla da, trafiğin tehlikeleri de Renault yetkililerine göre sorun olmayacak. Yine de sistem daha geliştirilme aşamasında. İlerleyen zamanlarda bu özel VR deneyimi Renault sahiplerine dağıtılmaya başlandığında, araç sürme deneyimini kökten değiştireceği kesin. Kendi dünyamızı yavaş yavaş sanal ortama taşımaya başladık. Sizce geleceğin yollarında bu teknolojiyi görmemiz mümkün mü?