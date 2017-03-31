Sanal Gerçeklik Ortamında Eğitim Yapma Hayali Gerçek Oluyor!

VR teknolojileri ve donanımları gelecekte varlık ve yokluk kriterine dönüşecek. YApılan yatırımların ölçeği bunu gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl, sanal gerçeklik çağına giriş yaptık. Hakkında en çok yazıp çizdiğimiz konulardan birisi haline geldi. Ancak karşısında sessiz durup söylenecekleri söylemeden olmazdı. Zira gün geçtikçe yaşayan tüm insanların hayatına girecek önemli bir teknoloji. Tıpkı şu an kullandığımız akıllı telefonlar gibi. Elbette işin eğitim boyutuna gelince sanal gerçeklik teknolojisinden daha müsait bir teknoloji bulunmadığı ve “gerçeklik” tanımının içinin boş olmaması sebebiyle bir çok öncü firma yatırım yapmaya başladı.

Öncelikle elbette insanlığın doğasında olan bir alışkanlık bu teknolojiye eğlence sektörü için önem vermemizi sağladı. Elbette bu işi önemseyen Apple, Oculus gibi firmalar gelecekte bu teknolojiye yatırım yapmadıkları sürece ayakta kalamayacaklarını biliyorlar. Yani madalyonun diğer yüzünde pazarlama ve finansman gücü bulunuyor.

Sonra sanal gerçeklik ile ilgili yatırımlar dünyanın önde gelen orduları tarafından bolca yapılmaya başladı. Bununla ilgili haberleri sizinle paylaşmıştık. Hiçbir üyesine zarar gelmeden, milyonlarca dolar değerindeki donanımları heba etmeden, personellerini sanal gerçeklik aracılığıyla eğitmek için yarışıyorlar. Elbette Call of Duty minvalinde eğlence unsurları barındıran içeriklerle değil, oldukça sistematik ve gerçeği personele en doğru şekilde gösteren yazılımlar sayesinde.

VR Platformlarında Eğitim Sivil Hayatta Düşündüğünüzden Fazla Önemseniyor:

Eğitim araştırmaları yapan kurumlara göre 2015 yılında, Kuzey Amerika'da 160 milyar dolarlık ve dünya çapında 355 milyar dolarlık harcama yapıldı. Evet VR eğitim teknolojiler için. Sanal gerçeklik teknolojisinin bu kadar hızlı gelişmesinin ardında da işte bu yatırımlar var. 2009 yılından bu yana her geçen sene artan milyarlarca dolar yatırım boşa çıkmadı.

VR donanımlarının eğitime doğal bir uyum sağlamasına imkân tanıyan bir çok gücü var: İnteraktif, etkileşimli, unutulmaz ve ölçeklenebilir. Büyük ölçekli eğitim için, Google Cardboard ve bir iOS veya Android uygulaması gibi uygun maliyetli kombinasyonlarla VR uygulamalarını kolayca dağıtabilir, geniş bir nüfusa yönelik hizmet verebilirsiniz. Oculus Rift, HTC Vive ve Samsung Gear VR, daha uzun süreli veya yüksek kaliteli video gerektiren daha derinlemesine eğitimler için mükemmel donanımlar sunuyorlar.

Sanal Gerçeklik donanımlarında kullanılmak üzere eğitim amaçlı yazılımlar üreten Inlet Shores firmasının sahibi John Alonso, bir müşterisinin ona çalışanları için geldiğini ve personellerine eğitim vermek istediğini söyleyince Alonso bu yönde artan taleplerin doğrultusunda teknolojiye yöneldi. Alonso'ya göre, sınıflarda gösterilen kapsamlı eğitim videolarının devri kapanmış durumda.

Alonso'nun ekibi, özellikle Samsung Gear VR için 360 derecelik eğitim uygulamaları oluşturma konusunda uzmanlaşmış durumda. Sürükleyici videoyu yakalamanın ötesinde içerikleri; başlık, anlatım ve animasyonlar ile zenginleştiriyorlar. Eğitim uygulamalarını görüntülemek için kullandıkları mobil Samsung telefonları ve kulaklıklar, birden fazla ofis ortamına rahatlıkla taşınabiliyor.

Alonso'nun VR eğitim yaklaşımının ilk uygulayıcılarından biri ise ABD hükümetinin bir birimi olmuş. Alonso, "Federal müşterilerimiz video tabanlı öğrenmeyi birkaç yıldır kullanıyorlar. Video etkili olabilse de fiziki etkileşim ve yerinizde durmamanızı sağlayan teknoloji en sadık öğrenme şekillerinden. Deneyimin arttığı bir tecrübeyi kolay kolay unutmazsınız” diyor.

Eğitim uygulamalarını kullanmanın pek çok avantajı arasında maliyet tasarrufu da var. Eğiticilere verilen tonlarca para, çalışanların farklı bir yere taşınmasından doğan seyahat masrafları, eğitim süresince düşük olan üretim kapasitesi gibi. Ancak VR sayesinde durumlar hızla aşılıyor. Ülkemizdeki firmalar ya da hükümet birimleri ne zaman bu uygulamaya geçerler şimdiden birşey söylemek zor ama Dünya artık sanal bir yörüngenin üzerinde dönüyor.

Büyümeyi hedefleyen en küçük firma, gözü yükseklerde olan işinin ehli yazılımcılar sözümüz size: Eğer gerçekten iyi şeyler başarmak istiyorsanız, teknolojinin nimetlerinden faydalanmanız gerekiyor. Hatta bu minvalde üretim -fikir bile olsa- yapmak sizi istediğiniz şeye çok çabuk kavuşturacaktır emin olun.

Sanal gerçeklik teknolojileri ve giyilebilir teknolojilerle ilgili sıcak sıcak haberleri size getiriyoruz. Takipte kalın :)