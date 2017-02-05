Sanal gerçeklik ile eşi, çocuğu ve anne-babasının yüzlerini ilk kez gören adam.

Teknoloji, insanların hayatlarını kolaylaştırmaya, "çözümü yok" denilen şeylerin de çözümü olmaya devam ediyor. Bunun son örneği olarak karşımıza çıkacan Gene Purdie, sanal gerçekliğin ne denli başarılı bir teknoloji olabildiğinin de aslında bir göstergesi.

Stargardt hastalığı olarak adlandırılan bir göz probleminden muzdarip olan Purdie, görme yetisini tam olarak kaybetmiş biri olmasa da önündeki şeyleri sadece yoğun bir bulanıklık olarak görebiliyor. Bu nedenle Purdie, çevresindeki insanların yüzlerini seçemiyor ya da nesneleri detayları ile göremiyor.

İşte bu konuyla alakalı olarak, Amerika'da yayın yapmakta olan bir kanaldaki 'Rachel Ray's TV Show' adlı programa mail atan eşi, Purdie için hayatının belki de en unutulmaz tecrübesini yaşamasını sağlamış. Özel bir sisteme sahip sanal gerçeklik gözlüğünü takan Purdie eşini, çocuğunu ve anne-babasını ilk kez yüzleri net, seçilebilir bir şekilde görmüş.

Genellikle 10 ila 20 yaş arasındaki kişlerde ortaya çıkan Stargardt hastalığı, ilerki yaşlarda da, nadir olsa da görülebilmekte. İlk başlarda görüş mesafenizde bulanıklık, çevrenizdeki şeyleri seçememe gibi belirtiler ile ortaya çıkan hastalık, renk seçiminde de zamanla problemler yaşamanıza neden olabilir. Bu hastalık, kalıtsal yol ile bulaşır. Yani annesi ya da babası bu hastalıktan muzdarip olan bir çocukta da hastalığın bulunma ihtimali %50'dir.