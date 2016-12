Sanal Gerçeklikle Yarış Deneyimi: Need For Speed No Limits'in VR Versiyonu Android İçin Çıktı

Electronic Arts, sanal gerçeklik için etkileyici yarış deneyimini hedefleyen Need for Speed: No Limits VR oyununu satışa sundu. Oyun Daydream VR platformunda çalışacak.

Google'ın yeni sanal gerçeklik platformu Daydream VR için önemli oyunlar piyasaya çıkmaya başladı. Bu oyunlardan biri olan Need for Speed: No Limits VR, Android'in Daydream platformu için yayınlandı. İLGİLİ HABER Google'ın Sanal Gerçeklik Platformu Daydream İçin Minimum Sistem Gereksinimleri Açıklandı! Birinci kişi bakış açısıyla yayınlanan oyunda oyuncular, sürücü koltuğuna geçiyor ve sanal gerçeklik deneyimiyle sürüş hissiyatını yaşıyor. Oyun grafik kalitesi olarak da oldukça tatmin edici. Sadece Android platformunda bulunan Need for Speed: No Limits'in fiyatı ise biraz tuzlu. Oyun 39,99TL yani 40TL'den Google Play Store'da listeleniyor. Ülkemizde şu anda Daydream VR yok ancak eğer bir şekilde Daydream VR'a sahipseniz bu oyunun keyfini çıkarabilirsiniz. Bu arada tekrar oyunun sadece Daydream VR ile (Google Pixel, Pixel XL, Moto Z ve Moto Z Force) çalıştığını, diğer Cardboard ya da herhangi bir VR gözlüğüyle uyumlu olmadığını söyleyelim. Aksi takdirde bu cihazlardan birine ve Daydream View gözlüğüne sahip değilseniz paranız çöpe gidebilir.