Bilimin Zihin Okumayı Gerçekleştirdiğinin 5 Kanıtı

Zihin okumak, genelde gösterildiği gibi yalnızca kötü amaçlar için kullanılmaz. Bilim de teknolojiyle zihnimizi okur, ancak bu insanlığın yararı içindir, işte zihnimizi okuyan 5 mükemmel icat.

Bilim insanları yemiyor, içmiyor, süreli insanlık için çalışıyor. Elon Musk, gelecekteki akıllı bilgisayarların bizim bir nevi beynimiz görevini göreceğine inandığını söylüyor. Aslında bunun için çok da beklememize gerek yok, bilim-kurgu filmlerindeki icatlar, inceden hayatımıza girmeye başladı bile. Bilimin zihin okumayı becerebildiği 5 muhteşem icat sizlerle:

Zihin Okuyan İşitme Cihazı

İşitme cihazları, gerçekten olağanüstü bir icat. Ancak kimi zaman kalabalık ortamlarda bazı problemler çıkarabiliyor. Zihin okuma ve yapay zeka burada devreye giriyor. Columbia Üniversitesi Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler tarafından hazırlanmış bu teknoloji, bir bilişsel işitme cihazı. Nöroloji ve mühendisliği birleştiren bu alet, kalabalık ortamda bulunduğunuzu anlayarak rahatlıkla kullanıma olanak sunuyor.

Geleceğin Sorgulama Cihazı

Gelecekte kriminal sorgulamaların nasıl olacağını hiç merak ettiniz mi? Japonya'daki Ochanomizu Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bir kişinin beyin hareketlerini analiz edebilecek bir cihaz geliştirdi. Projedeki araştırmacılardan biri olan Ichiro Kobayashi, bu cihazın amacının büyük çaplı bir yalan dedektörü olma özelliği taşımadığını belirtti.

Biyonik Uzuvlar

Biyonik protezler, son yıllarda büyük adımlar atıyor ve zihin kontrolünün bu teknolojide de kullanıldığı bir gerçek. Johns Hopkins Üniversitesi'ndeki mühendisler, beyinden başka hiçbir şeyi kullanmayan bir protezin başarılı bir prototipine imza attılar. Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Mühendislik Okulu'ndaki Nörobilim profesörü Silvestro Micera, dijital protezler hakkında konuştuğunda şunları söyledi: "Protezin elindeki sensörler, tarafından kaydedilen bilgiler, beyin tarafından anlaşılıp, dokunma hissiyatı veriyor."

Epilepsi Nöbeti İçin Erken Teşhis

Epilepsi hastalığının asıl sebepleri hala bilinmiyor. Kontrolsüz epilepsi nöbetleri, hem hasta hem de çevredeki insanlar için son derece tehlikeli olabilir. Ama zihin okuma teknolojisi buna da yardımcı olabilir. Melbourne Üniversitesi ve Avusturalya IBM Araştırma ekibi, hastaların beyinlerinin elektriksel aktivitesini analiz eden ve nöbetlerin tahminini önemli ölçüde geliştiren bir derin öğrenme algoritması yaptı.

Dürtüsel Kötü Davranışları Engelleme

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, tehlikeli davranışları azaltmak için kullanılabilecek bir zihin okuma tekniği geliştirdiler. Sistem, beynin içinde meydana gelen dürtüsel davranışlardan önce karakteristik bir elektriksel aktivite modeli izliyor ve daha sonra hedeflenen hızlı bir elektirik verir.

Kontrollü Sanal Gerçeklik

Herhangi gibi bir kontrole ihtiyaç duymadan sanal gerçeklik sistemini kullanabildiğinizi hiç düşündünüz mü? Teknoloji şirketi Neurable ve VR grafik şirketi Estudiofuture'un bir projesinin ardındaki fikir de bu. Şirket şu anda sistemi beyin kontrollü bir sisteme dönüştürmekle meşgul.