Yeni geliştirilen bir elektronik deri, kullanıcının nesneleri dokunmadan oynatmasına olanak sağlıyor. Artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri ile birleştiğinde bu cihaz bize bir kat daha sanal deneyimler yaşatabilir.

Yeni geliştirilen bir teknoloji, sanal gerçekliğin (VR) geleceğinde devrim yaratabilir. E-deri olarak da bilinen yenilikçi bir yapıya sahip olan elektronik deri, kullanıcıların sanal dünyada var olan nesneleri kontrol etmesine olanak tanıyor. Bu deri, yumuşak, katlanabilir ve giyilebilir bir teknolojinin sonucu olarak ortaya çıktı. Science Advances dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, bu e-derinin magnetlerle nasıl etkileşime girdiğini gösteriyor

Ele yapıştırılarak kullanılan bu e-deri, yakınlarındaki bir magnetle etkileşime girmek üzere tasarlanmış ince ve yaratıcı bir fikir. Bu "cihaz", yapıştırıldığı elin farklı açılarına göre farklı komutları içeren bir yazılıma sahip. Genel anlamda kullanım alanını somut bir örnek üzerinden verecek olursak, bu deri sanal klavyeler üzerinden yazı yazmayı oldukça kolay bir hale getirebilir. Yani yakında akıllı gözlükler aracılığıyla istenilen metinler yazılabilir ya da bir tablet optimum seviyede kullanılabilir.

Konuylai lgili açıklama yapan Gilbert Santiago Cañón Bermúdez, e-derinin mevcut VR teknolojilerinin yerini alacak şekilde tasarlanmadığını söyledi. Daha organik ve etkileşimli bir deneyim oluşturmak için diğer VR uyumlu teknolojiyle harmanlanacağını düşündüğünü belirtti.

VR Değişiyor!

Mevcut VR teknolojisi hareketi algılamak ve izlemek için kameralar kullanmakta. Zamanla daha da gelişebilirse de, bu yöntemin çözünürlüğü parmaklarda ve diğer daha ayrıntılı hareketlerde kayda değer bir algılama seviyesine yükseleceği meçhul bir durumda bulunuyor. Bu elektronik deri ile birleştiğinde ise bu minik ve görünmez hareketler algılanabilir seviyeye yükselir ve sanal çevreyle istenilen etkileşim kurulabilir.

Bununla birlikte e-deri teknolojisi artırılmış gerçeklik teknolojisini de büyük ölçüde etkileyebilir, onu değiştirebilir. AR tekniğini kullanarak, çevrenizdeki dünyada fiziksel olarak orada olmayan nesneleri görebilirsiniz. E-deriyi kullanarak da bir gün bu sanal ve nesneleri kontrol edebilir ve etkileşim kurabilirsiniz. Bu durum bana örneğin güvercin gibi bir canlının yok olduğu distopik bir dünyada sanal güvercinleri elle beslemeyi çağrıştırdı. Elbette siz daha iyimser bir tabloyu da düşünebilirsiniz.