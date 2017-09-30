Sanal Paralarınızı Cebinizde Taşıyın!

Son aylarda oldukça popüler olan sanal madencilik ve beraberinde kazandırdığı sanal paraları birçok kişi internet sitelerinde barındırıyor. Güvenliğinden şüphe duyan kişiler artık sanal paralarını cebinde taşıyabilir.

Bir çok kişi oldukça yüklü miktarlarda sanal paralara sahip günümüzde kullandığımız para birimlerinden katlarca değerli olan sanal para birimleri bile mevcut. Bu kadar değerli olan para birimlerini henüz bankalarda saklayamıyoruz. Ancak çevrimdışı olarak bu para birimini taşımanıza olanak sağlayan bir ürün var. Bu ürün sanal paralarınızı çevrimdışı bir sistemde muhafaza etmenizi sağlıyor.

Oldukça güvenilir olan bu ürün ile birlikte sanal paralarınızı şifrelenmiş bir şekilde saklayabilirsiniz. Ürünün donanımsal bir sorun çıkarmasından kaynaklı çalışmaması durumunda mevcut sanal paralarınızı kurtarmanız mümkün.

FIDO® sertifikalı U2F koruma sayesinde Nano S, GMail, Dashlane, Dropbox, GitHub gibi platformlar için çevrimiçi kimlik doğrulama işlemlerinde de kullanabileceğiniz Ledger Nano S isimli bu cihaz, Teknostore üzerinde vergiler dahil 519.90TL fiyat etiketine sahip. Ayrıca ülkemizde iki yıl distribütör garantisi ile satılan ürün; Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Zcash, Dash, Stratis, Ripple, Bitcoin Cash, Komodo, Ethereum Classic, Posw, Ark gibi popüler sanal para birimlerini desteklemekte.

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