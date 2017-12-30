Sanat Eserleri 3D Görüntüleme Teknolojisiyle Onarılacak

Uzmanlar sanatsal çalışmalardaki hasarları gidermek için 3 boyutlu görüntüleme teknolojisini kullanacaklar

Sanatsal çalışmaları koruyup muhafaza etmek, oldukça zorlu bir iştir. Orijinal çalışmayla dengeyi korumak ve meydana gelen hasarı onarmak gibi işler zorlu biri ş olduğu gibi, bu onarımlar için uygulanacak yöntemler konusunda da sanat camiası üyeleri arasında sıklıkla ihtilaflar yaşanır. Bu durum Leonardo da Vinci’nin ‘The Last Supper’ ve Michelangelo’nun ‘Sistine Chapel’ gibi tavan kaplama çalışmalarında tekrar tekrar yaşanmıştı. Fakat bazen öyle anlar olur ki, yeni teknolojinin sayesinde uzmanlar orijinal çalışmalar üzerinde yapılacak çalışmaların minimum hasarla yapılmasını sağlayabilirler. Bunun bir örneği şu anda üzerinde çalışılmakta olan 3 boyutlu görüntüleme teknolojisinde yaşanacak. Georgia O’Keeffe’nin yağlı boya çalışmaları üzerinde meydana gelen belirli tipte hasarları onarmak için bu teknoloji kullanılacak.

Associated Press’in haberine göre Santa Fe ve Chicago’da bulunan sanat koruma uzmanları, O’Keeffee’nin tablolarında meydana gelen ve yüzeyde binlerce küçük kabarcıkların oluşmasına ve büyümesine neden olan kimyasal birikintileri analiz ederek tespit ve takip etmek üzere bu tip bir teknolojiyi kullanacaklar. O’Keeffee ve bir çok 20. yüz yıl sanatçılarınca kullanılan tuvaller kurumayan yağlarla astarlandıkları için pigmentlerle ya da kuruyan ajanlarla bir araya geldiklerinde kabarcık oluşumuna neden olan sabun birikiminin ortaya çıkmasına sebep olabiliyorlar. “Bu kabarcıklar insan saç telinden biraz daha kalın oluyor ve çıplak gözle fark edilebiliyorlar” diyor Georgia O’Keeffee Müzesi’nde sanat koruyucusu olarak görev yapan Dale Kronkright. Bu kabarcıklar yeteri kadar biriktiğinde, tabloyu karartmaya başlıyorlar. “Eğer kontrol edilmezlerse, zamanla hem sayı hem de boyut olarak büyüyerek, tablo üzerindeki hasarın da artmasına neden oluyorlar” diyor Kronkright.

Beşeri Ulusal Bağış komitesi tarafından desteklenen iki yıllık bir proje sürecinde araştırmacılar, tablolardaki kimyasal bileşiklerle ilgili ipuçlarını araştırmak için tabloları farklı ışık frekansları altında kaydedecekler. 3 boyutlu görüntüleme teknolojisiyle sanat eserleri üzerinde yer alan posta pulu büyüklüğündeki bölümlerin çıkarılmasıyla, hasar gören bölgelerde tekrar düzelme sağlanabilecek. Araştırmacılar aynı zamanda bu kabarcıkların büyüklüğünü ölçebilecek bir görüntüleme teknolojisi de geliştirecekler. Söz konusu proje, sabun oluşumuna neyin neden olduğunu, hangi koşullarda gerçekleştiklerini ve süreci hızlandıran faktörlerin neler olduğunu anlamayı hedefliyorlar. Nihai aşamada bir web sitesi oluşturacak olan araştırmacılar, sanat koruyucularının tablolarının görüntülerini bu siteye yükleyerek sabunlanma oluşumu riskleri hakkında bilgi alarak, muhtemel hasarı olabildiğince engelleyebilecekler.

Proje, Georgia O’Keeffee Müzesi, Northwestern Üniversitesi ve Chicago Sanat Enstitüsü tarafından yürütülüyor.