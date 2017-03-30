Hareket izleme projektörü ile, dünyaca ünlü AyaBambi dans grubunun dansını kesinlikle izlemelisiniz. Son derece hızlı projektörler, dansı yeni bir boyuta taşıyacak.

Ekran teknolojileri inanılmaz anlamda gelişiyor. Özellikle hologram teknolojisi gelecekte kullanılacak üst düzey bir teknoloji olacaktır. Yüz haritalama ve video projeksiyon kombinasyonları sonucu ortaya çıkan dijital sanat görülmeye değer içeriklerden birisi olarak gözüküyor. Geçen sene Grammy ödüllerinde Lady Gaga’nın sahne şovunda kullandığı projeksiyon haritalama tekniği, iyiden iyiye ön plana çıkmaya başladı.

Japon görsel stüdyosu WOW’da yaratıcı direktör olarak bulunan Nobumichi Asai’nin çalışması yüz haritalama ve video projeksiyonları ile denenmiş yeni bir medya sanatı olarak dikkat çekiyor. Bir nevi, sanal makyaj olarak gözüken bu teknoloji, dansçıların yüzlerine odaklanarak onları yakalıyor ve yansıtılmak istenenleri yüze yansıtabiliyor.

Tokyo Üniversitesi’ndeki Ishikawa Wantanbe laboratuvarlarında, tempolu dans performansına ayak uydurabilecek özel hızlı bir projektör geliştirildi. Projeksiyon sisteminin hızını ve sanatsal özelliklerini vurgulamak için, Madonna, Alexander Wang gibi isimlere dans eden ünlü Japon dans ikilisi AyaBambi katıldı. Teknik ekip, AyaBambi’nin performansının yüz ve el hareketlerine uyması için on milisaniyelik gecikmeden daha kısa derinlik ölçümü ve 3D izleme için 3B haritalama ile saniyede 1000 kare hızında çalışan projektör performansını geliştirdi.

AyaBambi'yi merak edenler, normal sahne şovlarından birini aşağıdan bulabilirler.