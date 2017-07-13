Panorama fotoğrafları çekerken yanlış hareketler sonucu ortaya çıkan bu fotoğrafları görünce bakalım tebessüm etmeden durabilecek misiniz.

Telefonlarımızla hayatımıza giren panoramik fotoğraflar, birçok alanda muhteşem işler ortaya çıkarabiliyor. Birbirinden yaratıcı fotoğrafların çıktığı panorama modu, her ne kadar çok güzel işler ortaya koysa da her zaman istenilen sahneyi çekemeyebiliyor. Bugün sizlerle panoramanın saçmaladığı 20 komik fotoğraf paylaşacağız.

1) Kız arkadaşlarınızla gezerken panoramik fotoğraflar çekerseniz, onun gerçek yüzünü görmüş olursunuz.

2) Troll Face'in çıkış noktası olan fotoğrafı bulduk.

3) Basketbol oynadıkça uzayan sporcular gibi selfie çeke çeke eli uzayan genç kardeşimiz.

4)Toplamda kaç parça sayabiliyorsunuz?

5) Portatif el ile her daim kafanızı tutacak bir eliniz var.

6) Bay Fantastik'in panorama versiyonunu bulduk.

7) Bu fotoğrafta bizim bile anlamadığımız çok çılgın şeyler dönüyor.

8) Panorama kurbanı at.

9) Her türlü çanta itinayla açılır. Dağcı olmanın faydaları.

10) Görünmezlik pelerinini takan kardeşimiz, karaoke yaparak eğlenceli vakitler geçiriyor.

11) Bütün gün dura dura sıkılan özgürlük anıtı da birazcık gezmek isteyenlerden.

12) Yüzünüzü tüm hatları ile görebilirsiniz.

13) Neyin nerede olduğunu pek anlamadığımız son derece ilginç bir panorama.

14) Bu dayının tam halini merak edenler?

15) Panoramalar ne ikizler doğuruyor. Bu fotoğrafta yapışık ikiz olarak doğan bu arkadaşımızın geniş açılı fotoğrafını görüyoruz.

16) Dayın mutant bebeğim.

17) Türk korku filmlerinde oynasa sağlam gişe yapacak dengesiz bir kadın karakterimiz.

18) Super Mario oynama potansiyeli gördüğümüz arkadaş da panorama kurbanı olanlardan.

19) Bu fotoğrafta kaç insan var?

20) Kırkayak gibi kedi arayanlara duyurulur.