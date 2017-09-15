Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan iOS Oyunu: INKS!

Apple kullanıcıları için bomba bir haberimiz var. Normalde 3 dolar olan INKS isimli oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu. Kaçırmamanızı öneriyorum.

Sürekli Android için yayınlanan ücretsiz oyun veya uygulamalardan bahsediyoruz. Bunu gören iOS kullanıcıları da haklı olarak bizlere kızıyorlar. Bildiğiniz gibi iOS bu tarz içeriklere karşı daha tutumlu bir işletim sistemi olduğu için böyle bir sorunla karşı karşıya kalınıyor. Yine de nadir de olsa ücretsiz oyunları sizlere sunmaya çalışıyoruz.

Bugün sizlere kısa süreliğine ücretsiz olan INKS isimli iOS oyununu sunacağız. Normalde 3 dolardan satılan oyun, Pinball ile Paintball’un karışımından ortaya çıkmış son derece eğlenceli bir oyun.

Zamanında Apple Tasarım Ödülüne de layık görünen INKS’de, Pinball platformunda boyalara karşı mücadele vereceğiz. Haftanın ücretsiz uygulaması olarak paylaşılan INKS, yakın zamanda orijinal fiyatına geri dönecek, bu yüzden elinizi çabuk tutarak oyunu indirmenizi öneriyorum.

Oynayan kişilerin yorumlarına göre son derece eğlenceli olan ve gerçekten de öyle gözüken INKS’ı aşağıdan ücretsiz olarak indirebilir, muhteşem pastel renkleri kullanarak bir sanat eseri yaratabilirsiniz.