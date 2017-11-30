Yerli otomobil hakkında soruları yanıtlayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, elektrikli versiyonun 300-500km menzili olacağını ve yerli otomobilin toplam 4 farklı model ile satışa çıkacağını söyledi.

‘Türkiye’nin otomobili’ sürecinde gerekli anlaşmaların imzalanması ile birlikte otomobilin geliştirilmesi ve üretimi ile ilgili net bilgiler gelmeye devam ediyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobilin menzili ve güç teknolojisi hakkında konuştu.

Isuzu, BMC, Vestel, Karsan, Turkcell gibi dev markaların ortaklık kurduğu projenin ilk 24 aylık sürecinde şirketleşmenin gerçekleşeceğini söyleyen Bakan Özlü, aynı süreçte prototip üretiminin de tamamlanacağını belirtti. Bu da yerli otomobilin ilk prototipini 2019 sonunda ya da 2020 yılının ilk yarısında göreceğimiz anlamına geliyor.

Elektrikli yerli otomobil üzerine de bazı açıklamalarda bulunan Bakan Özlü, batarya ve dolum sürelerinin bu süreçte en önemli problem olduğunu dile getirdi. Elektrikli versiyonun 300 ile 500 kilometre arasında menzili olacağını belirten Faruk Özlü, hızlı şarj konusunda ise Çinli şirketin batarya üretimi ve istasyonlar için teklifler getirdiğini söyledi.

2021 yılında tüketiciler ile buluşması planlanan yerli otomobil için satışa çıktığında 4 farklı model olması gerektiğini söyleyen Bakan Özlü, bunun gerçekleşmesi için gerekli çalışmaların yürütüleceğini sözlerine ekledi.