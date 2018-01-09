Taşınabilir hafıza birimleri üreticisi SanDisk, CES 2018 fuarında akıllı telefonlarla da uyumlu olabilen, 1 terabaytlık dünyanın en küçük USB belleğini görücüye çıkarttı. Şimdilik bir prototip olan cihaz, USB Type-C çıkışına sahip.

Hafıza birimleri üreticisi olarak son yıllarda zirveye oynayan SanDisk, her cebe uygun taşınabilir ürünleriyle zaten hatırı sayılır bir bilinirlik elde etti. Şirket her yıl olduğu gibi bu yıl da CES fuarında yeni teknolojilerini ve geleceğin fragmanını katılımcılara gösterdi. CES 2018, önceki yıllara nazaran daha hareketli bir yer olmaya devam ederken dev şirketlerin altında kalmadan ufak üreticiler de dikkat çekmeye devam ediyor.

Gün geçtikçe ufalan elektronik devreler, daha küçük devre kartları ve daha küçük elemanlarla oluşan entegre devreler yapmayı mümkün kılıyor. Dosyaları bir disk üzerine yazmaktan vazgeçtiğimiz günden beri depolama birimleri, serçe parmağımızın tırnağı kadar ufaldılar. Boyutları ise zamanla artıyor ve artık onların içine dünyaları sığdırabiliyoruz.

SanDisk, henüz bir prototip olan 1 TB USB-C belleğiyle bunu gösteren en güçlü teknolojilerden birisini tanıttı:

Evet, bu hafıza taşınabilir belleklerde gördüğümüz en yüksek hafıza değil. Geçtiğimiz yıl Kingston DataTraveller Ultimate GT tam 2 TB hafızaya sahipti. Ancak bu taşınabilir bellek pek de cep boyutunda ya da gözümüzün alışık olduğu fiziksel özelliklerde değildi. Buna karşılık SanDisk’in belleği daha ufak olmakla beraber USB 3.0’ında ötesi olan USB Type-C bağlantı teknolojisiyle geliyor.

Yani akıllı telefonlara ve tabletlere sorunsuz uyum söz konusu:

Firma ürünün fiyatı ve piyasaya sürülme tarihi hakkında net bir açıklamada bulunmadı. CES 2018’den gelen ilk deneyim notlarına göre cihaz her ne kadar çalışıyor olsa da uygun fiyatlı olmayacak. En azından ilk etapta 350 dolar seviyelerinde bir fiyat beklentisi var.

Aklıma bundan 10 yıl önce 80-100 TL’ye alabildiğimiz 8 GB’lık USB bellekler geliyor. Muhtemelen SanDisk’in bu cihazı önümüzdeki yılların yıldızı olacak.