Cep Boy SSD: Dünyanın En Hızlı Yüksek Kapasiteli Flaş Belleği!

SanDisk, yeni nesil MicroSD kartının ardından bir de saniyede 420MB okuma hızına sahip flash belleğini duyurdu!

CES 2017’de şovlarına devam eden Western Digital’in satın aldığı SanDisk, Class A1 seviyesindeki MicroSD kartının yanı sıra “Dünyanın en hızlı yüksek kapasiteli flash sürücüsü” ünvanını alan USB 3.1 destekli Extreme Pro flash belleklerini duyurdu.

128GB ve 256GB modellere sahip olan Extreme Pro USB 3.1 bellekler 420MB/s okuma ve 380MB/s yazma hızlarına sahip. USB 3.1 (Gen 1) bağlantı teknolojisiyle güçlenen bu flash bellekler, cep boy SSD olarak kabul edilebilecek düzeyde.

Ortalama olarak 4GB bir veriyi sayede 15sn’de transfer edebilen flash bellekler, yüksek kapasiteli olarak dünyanın en hızlı oldu. Ek dosya korumasına da sahip olan sürücüde, 128-bit dosya şifreleme ve şifre koruma sunan SanDisk SecureAccess yazılımı bulunuyor ve ayrıca sınırlı ömür boyu garanti ile geliyor.180 Dolar olarak belirlenen fiyatıyla SanDisk Extreme Pro USB 3.1 sürücüler yine bu ayın sonlarında piyasaya girecek.