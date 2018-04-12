SanDisk’in 400 GB’lık Micro SD Kartları İçin Devasa İndirim!

SanDisk’in Class 10 sınıfındaki 400 GB’lık MicroSD kartları Amazon üzerinde 50 dolarlık devasa bir indirim aldı.

Pek çoğumuzun akıllı telefonunda SD kartlar olsa da, bu kartlar genelde 64 GB’lık depolama boyutunu geçmiyor. Elbette daha yüksek boyutlarda SD kartlar satılıyor, ancak depolama alanı yükseldikçe fiyatların da uçuk fiyatlara ulaşmasından ötürü pek çok kişi daha uygun fiyatlı SD kartlar tercih ediyor.

Son yıllarda yurt dışında popüler olmaya başlayan 400GB Ultra MicroSD kartları satın almak pek kolay olmuyordu. Bu duruma bir çözüm bulmak isteyen SanDisk, normalde 220 dolardan sattığı 400GB’lık “Class 10” MicroSD kartını 180 dolara düşürdü.

60 saniyede 1200 resme görüntüleme kapasitesine sahip kart, bu özelliği sayesinde akıllı telefon, tablet, aksiyon kamerası ve MicroSD kart desteği olan cihazlarda kullanmanıza olanak tanıyor. Fotoğraflarınız yüksek kaliteli olsa dahi yüz binlerce fotoğrafı depolayacak bu devasa kart, fotoğraf dışında telefonlarda çok geniş yer kaplayan 4K video çekimleri için de güzel bir alternatif olarak gözüküyor. Galaxy S9 gibi cihazları çok daha işlevsel bir görünüme sunacak bu özel kart, eğer cihazınız destekliyorsa ömürlük arşiv yapmanıza olanak tanıyacaktır.

Fotoğraf Makinelerinin Vazgeçilmezi

Belki akıllı telefonlarda 400GB’lık depolama alanı gereksiz görülebilir. Zaten kartın asıl hedefi de akıllı telefonlar değil. SanDisk, bu MicroSD kartı daha çok fotoğraf makineleri için geliştirdi. Tek bir fotoğrafın bile 100 MB’ın üzerinde olabileceği RAW formatı yüzünden profesyonel fotoğrafçılar boyutu yüksek ve Class 10 kalitesinin üzerindeki kartları tercih ediyorlar.

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