Şempanzeler de İnsanlar Gibi Alzheimer Hastalığına Yakalanab

Alzheimer hastalığına yakalanıp, bu hastalığın gelişmesine neden olan tek hayvan türünün insan olduğu sanılıyordu ancak yapılan araştırmalar sonrasında şempanzelerin de bu hastalığa yakalanma şanslarının olduğu tespit edildi.

İnsan türü, Alzheimer hastalığını geliştiren tek canlı türü olarak biliniyordu. Ancak yeni araştırmalar sonrasında şempanzelerin de bizler gibi Alzheimer hastalığına yakalanabileceklerini ve zihinlerinin bu hastalığı geliştirebileceği ortaya konuldu.

Çeşitli yaşlardaki primatlarda bazı amiloid plakları (yanlış yapışmış protein demetleri) bulunmuştu, ancak tau (karmaşık parçacıkların bozunması sırasında veya sonrasında ortaya çıkar) , şu ana kadar insan dışındaki başka bir canlıda bulunmamıştı.

Neurobiology of Aging dergisinden araştırmacılar, insanlar dışındaki Alzheimer'ı, bizlere en çok benzeyen canlılarda yani şempanzelerde bulduklarını dile getiriyorlar. Aslında şempanzeler üzerinde yapılacak deneyler, 2015 yılında şempanze neslinin tükenme tehlikesinden dolayı kısıtlandırılmıştı. Bu yüzden de uzun süre boyunca herhangi bir deney veya test yapılamadı.

Ancak, hayvanat bahçelerinde veya araştırma merkezlerinde ölen şempanze beyinlerini kullanan yeni bir merkez, bu araştırmayı mümkün kıldı. 20 şempanzeye ait, 37 ile 62 yaşları arasındaki beyinler analiz edildi. 20 beyinden 13'ünde amiloid plak bulundu ve bunların 4'ünde tau yer alıyordu.

Şempanzeler yine de şimdiye kadar tam anlamıyla insanlar gibi akıl hastalığına sahip olmadılar. Ayrıca şempanzelerde ortaya çıkabilecek savunma mekanizmalarının, insanların akıl hastalığını yenmelerinde önemli bir rol oynayabileceği öne sürülüyor.

Yapılan araştırma sayesinde Alzheimer'ın insan dışında şempanzelerde de, insanlardaki gibi etki edebileceği ortaya koyuldu.