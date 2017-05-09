Saniyede 27.000'den Fazla X-Işını Birimi Yayan X-Ray Lazeri

Endüstri devi Almanya, dünyanın açık ara en gelişmiş X-Ray lazer mimarisi üstünde testler gerçekleştirdi. Sonuçlar ise inanılmaz oldu.

Müthiş bir altyapı mimarisi, saniyede 27.000'den fazla X-ışını birimi yayabilen bir yapının geliştirilmesini sağladı. Söz konusu cihaz, teknoloji harikası otomobil ve jet mimarileriyle ünlü Almanya tarafından üretildi. Almanya'nın mühendislik alanındaki üstünlüğü, zaten hepimizin malumu.

Dünyanın en büyük lazer cihazı, X-Ray mimarisi ile saniyede yaklaşık 27.000 birimlik güç üretirken, dünyanın açık ara en güçlü lazer mimarisini de oluşturuyor. European XFEL X-Ray ışını standart teknolojilerden onlarca kat güçlü ve hassas. Söz konusu ışının dalga boyutu 0.8 nm'den, 500 kat daha güçlü yapılara kadar uzanıyor.

Söz konusu teknoloji, 2.1 kilometreden 210 kilometreye varan menzilde güç üretiyor. Almanya'nın söz konusu projeden hangi alanlarda faydalanacağı ise belirsizliğini şimdilik koruyor. Ancak yine de bu tür bir cihazın silaha dönüştürülmemesini umut ediyoruz. Yoksa mini bir Death Star ile karşılaşabiliriz.