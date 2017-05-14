Saniyede Binlerce Beğeninin Gönderildiği "Click Farm"!

Sosyal medyada gördüğünüz paylaşımların beğeni ya da paylaşım sayıları sizleri şaşırtmasın. Çünkü o sayılar, bu click farm'lardan çıkıyor olabilir.

Sosyal medyada "bot" şeklinde pek çok sahte hesap olduğu gibi, çeşitli yorumların, paylaşımların, durum güncellemelerinin ön plana çıkmasını sağlayan ve para karşılığında sahte profiller üzerinden söz konusunu içeriklerin beğenme ya da tıklanma sayılarının arttırıldığı click farm denilen yerler mevcut.

Özellikle Uzak Doğu ülkelerinde yaygınca olan bu click farm'lar, oldukça düşük ücretler karşılığında insanları çalıştırıp internet aktivitesi yaratmaktalar. Ancak işi geliştirerek click farm'ları insansız şekilde, tek bir yerden komuta etmek suretiyle kullananlar da bulunmakta. İşte bu yerlerden birini ziyaret eden bir kişi, çektiği video ile yüzlerce telefonluk "tıklama çiftliği"ni gün yüzüne çıkarmış.

Click Farm'lar ne işe yarıyor?

Örneğin Android ya da iOS için bir oyun geliştirdiniz, ya da Facebook'ta, işiniz ile alakalı bir sayfa açtınız. Bir an önce popüler olmak, böylece daha fazla kişiye ulaşarak adınızı duyurmak istiyorsunuz. İşte burada devreye click farm'lar giriyor. Belirli bir ücret ödediğiniz click farm'lar, -artık uygulamanız mı, sayfanız mı neyiniz varsa- binlerce beğeni ya da paylaşım ile o içeriğin sosyal medyada etkileşimini arttırarak bir nevi popüler gösteriyor ve daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayarak reklamını yapnıyor.

Aslında pek çok Instagram fenomeninin ya da YouTuber'ın popüler gözükmek için sayfalarına, kanallarına satın aldıkları bot'lar da bir nevi bu sistemin parçası denilebilir.

Click farm'lar üzerine yayınlanan bazı raporlara göre, bu platformları en fazla uygulama geliştirici şirketler kullanmakta imiş. Bunun nedeni de çok açık; ne kadar çok beğeni olursa uygulama o kadar popüler oluyor ve buna doğru orantılı olarak insanların o uygulamaya olan güveni de artıyor.

Sadece Uzak Doğu'da olmadığı gibi Rusya'da da mevcut olan bu yerler, dünya genelinde de her geçen gün sayılarını arttırmaktalar. Bir nevi "dijital manipülasyon" olarak da adlandırabileceğimiz bu sistem, sosyal medya platformlarının son günlerde bot'lara karşı açtıkları savaştan sonra ne denli etkilendiler ya da gelecekte etkilenecekler, orasını bilemiyoruz.