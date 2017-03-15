'Saniyenin Dört Trilyonda Biri Hızında' Hareket Eden Lazer!

Bilim insanları, müthiş bir buluşa daha imza atarak geleceğin muazzam teknolojilerinin önünü açtı.

Ünlü fizikçi Chunlei Guo ve Rochester Üniversitesi'ndeki araştırma ekibi, bir malzemenin yüzeyine lazer ışınları yollayarak bu materyalleri manipüle etmenin yolunu keşfetmişti. Ekip, herhangi bir tabaka olmadan suyun itilip çekilmesini ve çok miktarda ışığı absorbe etmesini sağlamak için materyalin yapısını değiştirmeyi başardı.

Şimdiyse Guo ve arkadaşları, Anatoliy Vorobyev ie Ranran Fang ile University of Optics işbirliği araştırmayı bir adım daha ilerletti. İlk olarak lazer darbesinin uygulanması sırasında ve sonrasında, bir materyalin yüzeyindeki nano ve mikro yapısal oluşumun tüm gelişimini gözlemlemek için bir teknik geliştirildi.

Gözlemde kullanılan mimari

Guo, "Bir nesnenin yüzeyinde küçük yapılar oluşturarak özelliklerini büyük ölçüde değiştirebileceğimizi tespit ettikten sonraki adım, bu mikro yapıların nasıl oluştuğunu gözlemlemek olacak. Bu çok önemli, zira nasıl oluştuklarını anladıktan sonra onları daha iyi denetlemeniz mümkün.” ifadeleri kullanıyor.

Bu kontrole sahip olmak; oksitlenmeyen yapı malzemeleri, enerji soğurucuları, yakıt hücreleri, alan teleskopları, uçak buz çözme mimarisi ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere her tür teknolojide ilerlemenin yolunu açacak.

Yapıların yaratılması ve değiştirilmesi, malzemenin kendine özgü bir faza geçmesini sağlar ve kimyasal kaplama ihtiyacını asgari düzeye taşır. Bu etkileri üretmek için bilim insanları, femtosaniye mimarili bir çeşit lazer kullanıyorlar. Bu lazerler ultra hızlı darbe üretiyorlar (Bir femtosaniye saniyenin dört kat trilyon birine eşit).

Mikro ve nano ölçekli olayların detaylı görüntülerini elde etmek zordur. Zira bunlar femtosaniye, pikosaniye (saniyenin trilyonda biri) ve nanosaniye (saniyenin milyarda biri) arasında gerçekleşir.

Sıradan kameraların bu değişimi yakalaması mümkün değil. Bu nedenle bilim insanları kırık ışık mimarisinden yararlanıyorlar. Bir femtosaniyelik lazer darbesi sırasında kiriş ikiye bölünür: Bir pompa kirişi, mikro ve nanoyapısal değişiklik yaratmak için malzeme hedefine yöneliktir. İkinci sonda kirişi, işlemi aydınlatmak için flaş lambası işlevi görür. CCD kamera gibi mimariler, bu tekniği kullanarak değişimleri gözlemleyebilirler.