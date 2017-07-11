Saniyenin Milyarda Birinde Kristalleşen Buz Türü Keşfedildi!

Stanford Üniversitesi araştırmacıları, diğer buz moleküllerine göre çok daha hızlı donabilen ve dünyada doğal olarak bulunan, garip ve yoğun bir buz türü keşfettiler.

Bilim insanları, yapılan bu keşfin uzak dünyaları anlamak için oldukça önemli olduğunu belirtiyorlar. Suyun ya da diğer sıvı haldeki maddelerin, katı hale geçiş sırasındaki kimyasal gizemi ortadan kalkıyor. Bu geçişleri tam anlamıyla irdelemek, yeni özelliklere sahip mühendislik harikası malzemelerin üretiminde de büyük rol oynayacak.

Araştırmanın yazarlarından Arianna Gleason, "Araştırma, evrende en bol miktarda bulunan moleküllerden biri olan suya ilişkin 'düzensizlikte düzene geçişin' temelini görmemize izin verecek” şeklinde konuştu.

Bilim insanları, moleküllerin gaz, sıvı ve katı haller arasındaki dönüşümünü uzun yıllardır araştırıyorlar. Bununla birlikte söz konusu faz değişimlerinin zannedilenden çok daha yüksek hızlarda gerçekleşebileceği de anlaşılıyor.

Araştırmanın kıdemli yazarı Wendy Mao, "Buz üzerinde yapılan çok sayıda çalışma var, çünkü herkes onun davranışlarını anlamak istiyor. Çalışmamızın gösterdiği şey, buz yapısını gerçek zamanlı olarak görebilmemizdir” açıklamasında bulundu.

Yapılan çalışma esnasında sıkıştırılan su, X-ışını Serbest Elektron Lazeri adlı bir aletten gelen ayrı bir ışınla, yalnızca bir femtosaniyelik bir sürede kristalize oldu. Aşama saniyenin 6 milyarda biri kadar, yani bir nanosaniye kadar sürdü. Şaşırtıcı bir şekilde, bu süreç boyunca su molekülleri teorinin öngörüldüğü gibi küresel olarak değil, çubuk şeklinde bağlandılar.

Çalışmalarda elde edilen veriler, uzaydaki yakın dünyaların yüzey kimyaları hakkında daha detaylı bilgilere sahip olmamızı sağlayacaklar.