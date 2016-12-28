Sanki Bir Zihin Tarafından Kontrol Ediliyormuş Gibi Görünen 100 Metronomun Sıra Dışı Uyumu

Japon YouTube kanalı IkeguchiLab, metronomların müthiş bir eşleşmeyle aynı anda çalıştığını gösteren, görsel şov niteliğinde bir video paylaştı.

Metronom, sabit bir tempoda ve belirli aralıklarla vuruş sesleri çıkartan bir alettir. Yunanca metron (ölçü) ve nomos (düzen) sözcüklerinin bir araya getirilmesinden adını alan metronomla ilgili IkeguchiLab isimli YouTube kanalının paylaştığı video, insanı hipnotize edebilecek düzeyde.

Uzaktan bakınca sanki bir orduyu andıran bu 100 metronom, aynı anda başladığı vuruş temposunu senkronize bir şekilde sürdürüyor. Eğer içinizde biraz müzisyenlik varsa ve metronomlardan da faydalanıyorsanız, bu ‘metronom ordusu’ sizi videonun sonuna kadar kendisine bağlayacak.