Şanlıurfa'da 5000 Yıllık Oyuncak Bir El Arabası Bulundu

Şanlıurfa'da Soğmatar Antik Şehri üzerine Harran Üniversitesi'nin yönetiminde yapılan kazı çalışmalarında 5000 yıllık oyuncak araba bulundu.

Şanlıurfa'nın Harran kentine 50 km uzaklıkta bulunan ve Harran Üniversitesi'nin başını çektiği Soğmatar Antik Kenti ile ilgili kazı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 2012 yılında bölgede bulunan ve Ay'a tapan bir antik topluluğa ait olan 120 adet mezar ile birlikte başlanan kazı çalışmalarında, 45'e yakını üzerinde olan kazı çalışmalarında çok önemli nesneler bulunmaya devam ediyor.

5000 yıl önce o topluluğun krallarının çocuklarına yapılan ve bir at arabası maketi olan oyuncak araba, Soğmatar Antik Kenti ile ilgili önemli bir buluş olacak gibi. Bronz çağına ait insanlığın elindeki az oyuncaklardan biri olan antik araba oyuncağının oldukça da zamanın şartlarına göre iyi bir durumda olduğu gözlenebiliyor. Oyuncak arabanın o dönemlerde erken yaşta ölmüş olan bir yönetici çocuğuna ait olduğu düşünülüyor.

Soğmatar Kazı Başkanı ve Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ'a göre bu kazılarda, dönemim toplumsal şartlarını anlamamıza yardımcı olacak 100'e yakın nesne bulunmuş. Bulunan tüm mezarlara sırayla yapılacak olan kazılarda, daha da önemli nesne ve kalıntıların bulunacağını belirten Uludağ nesnelerin Türkiye'nin en büyük müze kompleksi olan Şanlıurfa Müzesi'nde sergileneceğini de belirtti.