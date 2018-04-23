Göbeklitepe’de Bulunan Tarihi Kalıntılar ‘Taş’ Denildi!

Mısır piramitlerinden sonra dünyanın en önemli tarihi alanı olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Göbeklitepe’de bulunan tarihi kalıntı, müze görevlisi tarafından ‘kireç taşı’ denilerek geri çevrildi.

Şanlıurfa kent merkezine 22 km uzaklıkta bulunan Örencik Mahallesinde, 1983 yılında tarla sürülürken oymalı bir taş bulundu. Taşın sıradan olmadığını düşünen tarla sahipleri İbrahim ve Şavak Yıldız, taşı alarak Şanlıurfa Müzesine götürdüler. O an taşın değerini anlayamayan müze görevlileri ise tarihi kalıntının ‘kireç taşı’ olduğunu söyleyerek tarla sahiplerini geri gönderdi.

Bunun öncesinde tarla sahiplerinin başka bir yakını da yıllar önce aynı tarlada farklı bir tarihi kalıntıya rastlayarak, eseri müzeye teslim etmişti. Ardından müzede kalan taşı Alman arkeologlar görerek, dünyanın en büyük arkeolojik keşfi olarak adlandırılan Göbeklitepe’nin farkına varıp, 1992 yılında kazı çalışmalarına başladılar.

Şans eseri keşfedilen Göbeklitepe Tapınağı, 20 yıl süren kazı çalışmaları sonrası yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. 20 yıl boyunca kazı çalışmalarının önderliğini yapan Alman asıllı arkeolog Prof. Dr. Klaus Schmidt, görevine 2015 yılında son vermesine rağmen tarla sahibi Yıldız, işin peşini bırakmayarak tapınağı bu günlere getirdi. Şimdilerde turistlere gönüllü rehberlik yapan Yıldız, giydiği yöresel kıyafetler dolayısıyla da bölgenin sevilen ve tanınan siması haline geldi.