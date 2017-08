iPhone 7s, iPhone 7'nin Tam Bir Kopyası Olmayacak

Yeni iPhone modellerinde yer alacak olan kablosuz şarj özelliği nedeniyle iPhone 7s ölçülerinde 0.1 mm'lik bir artış bekleniyor.

Apple’ın tarihinde ilk kez üç yeni iPhone modeli gelecek önümüzdeki ay. Geleceğin iOS cihazlarında olması muhtemel bir dizi yeni teknolojileri bünyesinde barındıracak olan iPhone 8’ de katılacak Beklenen iPhone 7s ve iPhone 7s Plus’a. iPhone 8 aynı zamanda bütünüyle yeni tasarım hatlarını taşıyacak, iPhone 7s ise bir önceki modeline büyük oranda öykünecek. Fakat yeni bir sızıntı, durumun tam olarak böyle olmayacağına işaret ediyor. Bu bağlamda halihazırda kullanmakta olduğunuz kılıfların da yeni iPhone modellerine uymayacağını belirtmekte fayda var.

TechnoBuffalo’nun güvenilir bir kaynaktan edindiği yeni iPhone 7s ve iPhone 7s Plus’ın tam ölçüleri şöyle: iPhone 7s 138.44 x 67.26 x 7.21 mm, iPhone 7s Plus 158.37 x 78.1 x 7.41 mm. Kıyaslama yapacak olursak şu an itibariyle elimizde bulunan iPhone 7s 138.3 x 67.1 x 7.1 mm, iPhone 7s Plus ise 158.2 x 77.9 x 7.3 mm ölçülerinde.

Diğer bir deyişle Apple, her iki iPhone 7s’in boyutlarını 0.1 mm oranında arttırmış. Peki firmanın bunu yapmasının sebebi ne olabilir? Cevap gayet basit gibi: Pil ömrü.

iPhone içerisinde kullanılabilir alan oldukça kısıtlı. Bu nedenle Apple bu alanı olabildiğince arttırmaya çalışıyor. Yeni bir iPhone, yeni dahili bileşenleri gerektirecek yeni özellikler sunmalı ve aynı zamanda geçen yılki modelle benzer ya da daha uzun süreli bir pil ömrü sağlamalı. iPhone 7s ve iPhone 8 bu yıl kablosuz şarj özelliğine sahip olacaklar. Bu nedenle bu yılki yeni iPhone’larda fazladan bir dahili bileşen yer alacak: Arka yüzdeki cam muhafazanın hemen altında yer alacak olan bir adet kablosuz şarj bobini.

Tabii tüm bunlar Apple tarafından doğrulanmış bilgiler değil ama oldukça yakın bir zamanda doğrulanacak. Son zamanlarda çıkan bir çok habere göre bu yılki iPhone etkinliği Eylül ayının 12’sinde gerçekleştirilmek üzere ayarlandı.