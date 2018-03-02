Şans Eseri Hayatta Kalan Motosikletçinin Feci Kazası

Hammy Moto'nun Youtube kanalında yayınladığı kaza görüntülerinde motosiklet sürücüsünün şans eseri hayatta kaldığını görüyoruz.

Şimdi sizlere bahsedeceğimiz motosiklet sürücüsü Hammy Moto, Youtube kanalında motosikleti ile yaptığı feci kazayı yayınladı. Kazada motosikletinin hâkimiyetini kaybeden sürücü, yan şeritten hızla gelen kamyonun tekerleklerinin altından geçerek diğer bir şeride sürüklendi. Motosikletçinin kaskındaki kamera sayesinde kaydedilen görüntülerde, kısmen şanslı motosiklet sürücüsünün ciddi bir hasar almadığını ve yürüyebildiğini görüyoruz.

Kaza yapan motosikletçi, kanalında yayınladığı videosunun altına kaza ile ilgili, “Hayatta olduğum için çok şanslıyım. Kamyonun arka lastikleri ile römork standı arasındaki ufak boşluktan geçtim. Eğer daha yavaş veya daha hızlı sürüklenmiş olsaydım bu kadar şanslı olamayabilirdim. Vücudumda herhangi bir kırık ya da çıkık bulunmuyor sadece kazanın şiddetinden ötürü elimde, dizimde ve kalçamda ufak yaralanmalar meydana geldi.” şeklindeki yorumlarını ekledi.

Motosiklet sürücüsü, yayınladığı kaza videosunun ardından çok sayıda yorum aldı. Şu an iyi görünen şanslı motosikletçi, umarız tekrar böylesine kötü bir olay yaşamaz. Siz bu kazayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce de Hammy kazayı ucuz atlatmış mı?