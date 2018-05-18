Sansürsüz ve Güvenli Bir İnternet için Yapmanız Gerekenler

İnternet sosyalleşmekten alışverişe, eğlenceden bankacılık işlemlerine kadar pek çok günlük aktivitemizin tam odağında. Kablolar, sunucular, veri transferleri ve sürekli gelişen internet teknolojileri ile dolu bu yeni dünya, günlük aktivitelerimizi hızlandırma ve kolaylaştırmanın yanında, gizlilik ve güvenlik konusunda daha az kontrol sahibi olmamıza sebep oluyor. Zira online ortamdaki özgürlüğümüz, hem sık sık değişen yasal düzenlemeler sebebiyle farklı resmi kurumların kontrolüne, hem de internet teknolojilerini kötü niyetli olarak kullanan kişilerin saldırılarına açık durumda.

Peki kullanıcılar internet ortamındaki güvenliği ve gizliliğini korumak için neler yapabilir? Aslında bunun için teknoloji uzmanı olmak gerekmiyor. Alacağınız küçük önlemler, kullanması gayet kolay olan bazı yazılımlar veya online servisler, online dünyada daha özgür ve daha güvenli hareket edebilmeniz için gayet yeterli.

Hepimizin bildiği gibi, eğer hırsızları evimizden uzak tutmak istiyorsak, kullandıkları yöntemler hakkında biraz bilgi sahibi olmamız gerekir. Kapımızı kilitli tutmak, değerli eşyaları bulması zor yerlerde saklamak, belki de evde değilken birkaç ışığı açık bırakmak bunlara örnek olabilir. Benzer şekilde internet kullanımımızı da güvende tutmak için, zayıf noktalarımızı bilmek ve basit önlemler almak büyük önem taşıyor.

Kaynağını bilmediğiniz dosyaları indirmeyin

Çoğu internet korsanı sanılanın aksine çok yüksek teknoloji ve yazılım bilgisine sahip değildir. Sadece sizi kandırmaya, bilgisayarınızı kontrol etmek için kendi rızanızı almaya çalışırlar. Bunun için en sık kullandıkları yöntem ise içeriğini bilmediğiniz dosyalar hakkında yalan söyleyerek, bu dosyaları bilgisayarınıza indirip çalıştırmanızı sağlamak.

Özellikle yasa dışı faaliyet sürdüren sitelere (kumar, korsan yazılım, canlı spor müsabakası yayınları vs.) giriyorsanız çok daha dikkatli olmalısınız. Bu tarz sitelerde bir bağlantıya tıklamadan önce fare imleci ile bağlantının üzerine gelerek, tarayıcınızın en alttaki satırından sizi nereye yönlendireceğini kontrol edin. Ayrıca dosya uzantısı .EXE olan hiçbir dosyayı bilgisayarınıza indirmeyin. Eğer indirirseniz de dosyayı çalıştırmadan hemen bilgisayarınızdan silin.

Özellikle ‘’pishing’’ denilen sahte e-postalar yoluyla yapılan dolandırıcılık tekniğine karşı uyanık olun. Kullandığınız bankaya ait bir hesap ekstresi veya sosyal medya hesabınıza ait bir bildirim e-postası aldığınız zaman, bir bağlantıya tıklamadan veya e-posta ekindeki dosyayı indirmeden önce mutlaka e-postanın gönderen bölümündeki adresi kontrol edin. Dikkatli bakarsanız, mail içeriği ve görüntüsü birebir aynı olsa bile gönderici adresinde bir tuhaflık olduğunu fark edeceksiniz. Bunlar sizin bilgilerinizi ele geçirmek için, düzenli olarak aldığınız kurumsal e-postaları taklit eden dolandırıcılar tarafından gönderilmektedir.

Gizliliğinizi korumak için bir VPN servisi kullanın

Sanal Özel Ağ (VPN) servisleri farklı bir bilgisayara, hatta farklı bir ülkeye ait bir IP adresinden internete bağlanmanızı sağlayarak sizin bilgisayarınız ile internet arasında paravan işlevi görür. VPN kullanmanın en büyük avantajı, hem bağlantı bilgilerinizi şifrelediği için gizliliğinizi koruması, hem de erişimi engellenmiş web sitelerini ziyaret edebilmenizi sağlamasıdır.

VPN servisleri, sanal bir ağ aracılığıyla farklı bir ülkeden internete bağlanmanıza imkan verdiği için, Türkiye’de erişimi engellenmiş web sitelerine ve servislere ulaşabilmenizi sağlar. Ayrıca kaliteli bir şirketten alacağınız VPN hizmeti ile, pek çok yurt dışı kaynaklı web sitesini çok daha hızlı bir şekilde ziyaret edebilirsiniz.

VPN kullanarak bağlandığınız bir web sitesi saldırıya uğrasa bile, kötü niyetli kişiler sizin bilgisayarınıza ait bilgiler yerine, paravan olarak kullandığınız sanal bilgisayara ait bilgilere erişir. Kullanması son derece kolay olan bir VPN servisi üyeliği sayesinde olası şanssızlıklardan korunarak internette güvenle sörf yapabilirsiniz.