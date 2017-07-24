Suudi Arabistan'lı bir geliştirici tarafından geliştirilen Sarahah, yayınlandığı kısa süre içerisinde App Store'un en popüler uygulaması oldu.

Son günlerde popülerliğini önemli ölçüde artıran Sarahah isimli uygulamanın bu popülerliği nasıl kazandığını biliyor musunuz? App Store’da en çok indirilen uygulamalar arasına giren bu esrarengiz uygulamanın yaptığı şeyleri duyduğunuzda ilginizi çekeceğine inanıyorum.

Öncelikle uygulama Suudi Arabistanlı Zain-al-Abidin Tawfiq tarafından geliştirilmiş bir sosyal ağ uygulaması. Geliştirici, Arapça’da dürüstlük anlamına gelen Sarahah isimli bu uygulamayla insanların mesajını anonimleştirerek daha dürüst mesajlar atabilmelerini sağlıyor. Bu özelliğiyle Avustralya, İrlanda, ABD ve İngiltere gibi ülkelerde App Store’un en üst sıralarında yer almayı başaran Sarahah, Tawfiq’in açıklamalarına göre Mısır’a ulaştıktan sonra çok hızlı büyüyerek birden 3 milyon kullanıcıya ulaşmış.

Karşıdaki kişiye bir şeyler anlatmak istediğinizde bazı durumlarda çekinebiliyorsunuz. Örneğin yaşınızın ufak olması, sizden büyük birisine yanlışını söylemek konusunda sorun yaratabilir. Bu, sosyal medyada kim olduğunuzu karşıdaki kişiye iletmeden söylemeniz gereken şeyleri aktarmanızı sağlıyor.

Sarahah kullanım alanı olarak çok başarılı bir yapım olsa da eleştirmenlere göre bu uygulama aynı zamanda zorbalığa da teşvik ediyor. Uygulamanın geliştiricisi Sarahah’ı daha temiz bir sosyal ağ yapmak için uğraştığını belirtti. Tawfiq’e göre tüm sosyal ağlar zorbalık sorunları ile karşı karşıya kalabiliyor. Yine de bu durumları engellemek için çalışmalar yapılıyor.