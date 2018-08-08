İtalya'nın plajları ile ünlü Sardunya adasından plaj kumu çalan bir İngiliz turist, 1000 euro para cezasına çarptırıldı.

Sardunya adasının 'zümrüt kıyılar' olarak bilinen kuzeydoğu bölgesinde tatil yapan turist, jandarma kontrolüne yakalandı. Bir pet şişe dolusu plaj kumu 'çaldığı' belirlenen turiste, 1000 euro para cezası kesildi. Yerel La Nuova Sardegna gazetesi, 'kum hırsızı' turistin Napoli asıllı bir İngiliz vatandaşı olduğunu yazdı.

Beyaz ve ince kumlu sahilleri ile, İtalya'nın en güzel plajları listelerinde daima ilk sıralarda yer alan Sardunya adası, bu doğal hazinesini korumak için 2017 yılında çıkarılan bir yerel yasayla plajlardan kum, midye kabuğu, taş vb. maddelerin alınmasını yasaklamıştı.

- 'Kum çaldığı' tespit edilen kişiler 500 ila 3000 euro arası para cezalarına çarptırılıyor.

- Sardunya'daki havaalanlarında, turistlerin bavullarında sık sık 'çalıntı kum' aramaları yapılıyor.

- Geçen yıl, sadece Alghero kentinin havalimanında 200 kg'den fazla plaj kumu ele geçirildi.

2015 yılı verilerine göre ise, Sardunya'nın başkenti Cagliari'deki havalimanında ele geçirilen kum miktarı 5 tona ulaştı.